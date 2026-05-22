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電力景氣燈號連12紅 反映高效能運算、雲端應用需求強勁

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
台灣綜合研究院昨（21）日公布4月電力景氣燈號續亮紅燈，已「連12紅」，反映景氣熱絡 聯合報系資料照
台灣綜合研究院昨（21）日公布4月電力景氣燈號續亮紅燈，已「連12紅」，反映景氣熱絡 聯合報系資料照

台灣綜合研究院昨（21）日公布4月電力景氣燈號續亮紅燈，已「連12紅」，反映景氣熱絡，主因受惠人工智慧（AI）需求持續發燙，半導體與資通訊產業產能滿載，帶動全國高壓以上產業用電持續成長，4月半導體用電更年增逾14％。

台綜院指出，4月雖受到中東戰事影響，全球能源供應與國際運輸不確定性升高，導致部分產業成長動能略微趨緩，但AI、高效能運算與雲端應用需求仍維持強勁，使電力景氣燈號維持「紅通通」。

電力景氣燈號與經濟成長率
電力景氣燈號與經濟成長率

台綜院表示，各國持續投入AI基礎建設與算力布局，帶動半導體先進製程、先進封裝及AI伺服器等相關供應鏈需求成長，成為支撐國內經濟與出口的重要力量，使整體經濟在中東戰事等外部干擾下，仍維持穩健成長。

依據台綜院發布最新4月電力景氣指數（EPI），全國高壓以上產業用電量較去年同期成長3.27%，燈號續呈熱絡紅燈。

數據顯示，4月製造業外銷訂單大增48.1%，用電量較去年同期成長2.59%，其中半導體業營運展現高度韌性，4月用電量較去年同期大增14.03%，以外銷來看，受AI相關晶片、伺服器與高效能運算需求帶動，4月電子產品外銷訂單年增45.9％，與用電量兩者走勢合併觀察，半導體業景氣維持強勁擴張態勢。

而電腦、電子及光學製品業用電量亦成長6.43%；機械設備業則在半導體廠商擴充產能帶動下，用電量成長3.89%，景氣呈現回溫態勢。

然而，中東戰事升溫推升國際油價與運輸成本，對部分傳統產業生產與用電造成顯著壓力。

台綜院指出，化學材料業4月用電量較去年同期減少3.96%，鋼鐵業同樣面臨煉鋼與運輸成本攀升，及終端需求偏弱雙重打擊，用電量減少2.63%；紡織業更受全球終端需求復甦緩慢及中國大陸低價化纖產品競爭影響，用電量大幅衰退12.75%。

景氣 半導體 中東

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