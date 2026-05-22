華為崛起 輝達讓出陸AI晶片市場

輝達執行長黃仁勳廿日於財報會議表示，輝達已大致把中國大陸ＡＩ晶片市場拱手讓給華為，因為美國的出口管制措施持續，重塑全球ＡＩ半導體市場版圖。

黃仁勳對大陸市場短期重新開放持謹慎態度，並表示輝達已告訴投資人，對於能否獲准向大陸銷售先進晶片，「不要抱任何期待」。

黃仁勳透露，「我沒有任何期待，這也是為什麼我們在所有財測、所有數字、以及對分析師和投資人提出的預期中，都設定為不投資、不要期待的原因」。

輝達財務長柯蕾絲也證實，上季並未出貨Hopper晶片到大陸，同期來自大陸（含香港）的營收更較去年同期銳減百分之五十三、降至四十五點五億美元。

柯蕾絲說，輝達本季財測也並未納入大陸營收預估，該公司能否在大陸銷售任何較舊版本的ＡＩ晶片，也還不明朗，凸顯美中競爭讓輝達無法賺進原規畫專供大陸市場的H200晶片營收。

黃仁勳上周在最後一刻參與美國總統川普前往北京的行程，路透報導，一些陸企已獲得美國商務部批准購買H200晶片，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動以及京東。但美國貿易代表葛里爾說，晶片出口管制並未納入上周美中會談議題。

黃仁勳接受ＣＮＢＣ採訪時表示，「大陸需求相當龐大」，「華為非常、非常強。他們已創下締造紀錄的一年，而且很可能、非常有可能在接下來一年再創佳績，大陸本土晶片生態系也發展得很好，因為我們（輝達）已經退出了那個市場」。

黃仁勳說，「我們已經把那個（大陸）市場大致上讓給他們（華為等大陸ＡＩ晶片巨頭）了。」這些言論凸顯，美國對先進ＡＩ晶片出口緊縮限制，已經加速北京推動半導體自給自足。

不過，黃仁勳也暗示，若條件改善，輝達仍希望重返大陸市場，「如果能服務那個市場，我們會非常高興；我們在那裡有很多客戶、很多合作夥伴，而且我們已經在那裡經營卅年了」。

黃仁勳並表示，輝達正大力投資他所說的ＡＩ產業「五層蛋糕」，涵蓋能源、晶片、基礎設施、模型與應用層，「公司規模可能成長到數倍以上，並非不可能」，面對需求激增，輝達的首要任務之一是支持供應商，確保整體供應鏈能跟上成長速度。

輝達廿日在美股盤後公布財報，上季營收八一六點二億美元，遠高於去年同期的四四○點六億美元；本季營收估約九一○億美元，高於分析師平均預估。輝達亮眼的財報帶動台股科技股表現，大盤指數昨大漲一三四七點，締造收盤第五大漲點紀錄，終場收在四萬一三六八點。