中市就博會5月30日中友百貨登場 3,000職缺薪資上看9.6萬

迎接畢業求職旺季，台中市政府「求職應援季」火力全開！勞工局將於5月30日至31日連續兩天，在中友百貨B、C棟13樓舉辦年中最大場「富市台中 就業成功」就業博覽會，邀請台灣美光、聯亞科技、矽品精密、大立光電、無印良品、麥當勞、饗賓餐旅集團及老井燒肉等60家知名廠商，提供3,000個工作機會，歡迎參加盛會、開創職場新局。

台中市勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕深知青年職涯初期面臨的挑戰，特別推出「求職應援季」，除徵才活動外，提供「獎勵青年就業計畫」，經推介穩定就業者最高可領取4.3萬元就業獎勵金。

另外規劃「職涯升級」系列服務，包括履歷健診、職能提升講座、職場體驗及職涯導航等，透過市府全方位的陪伴與應援，協助求職者在職涯舞台擊出全壘打，成功挑戰職涯MVP。

勞工局指出，這次徵才，廠商平均薪資超過3.7萬元，其中封裝測試龍頭矽品精密更提供薪資上看9.6萬元的資深工程師，知名餐飲品牌王座國際餐飲，開出薪資6.6萬元的執行營運店長職缺。知名鍋物品牌「築間餐飲」提供薪資5.8萬8,000元的區主管職缺，多家廠商也釋出月薪5萬元以上職缺，充分展現台中產業發展的強勁動能。

台中市就業服務處表示，就博會現場還有「XR實境接軌就業專區」，讓求職者可以透過科技預覽工作環境；今年更特別增設「專業形象棚拍區」，由攝影師現場為求職者拍出最強專業形象照。

另外，現場也提供「職涯適性診斷專區」，幫助求職者在面試前調整最佳狀態。更多活動詳情及職缺資訊，請至台中市就業服務處官網：(https://gov.tw/Kae)查詢。