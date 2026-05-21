3台人走私輝達高階AI晶片伺服器到大陸遭基檢聲押 經濟部說話了

游姓、王姓和陳姓男子採購美超微電腦公司（Super Micro Computer）搭載輝達（NVIDIA）公司高階晶片的伺服器後，涉嫌以不實文件資料，將伺服器申報出口至中港澳地區，基隆地檢署今依涉犯偽造文書罪聲押3人。對此，經濟部國際貿易署21日晚間表示，業者出口高科技貨品須恪遵我國及主要國家出口管制法規，避免觸法。

貿易署晚間表示，美商務部自2022年10月迄今，嚴格管制AI伺服器出口中國大陸，並以其出口管制法規之域外管轄效力，要求非美業者一體遵行。政府已多次宣導，業者出口高科技貨品須恪遵我國及主要國家出口管制法規，避免觸法。

此外，貿易署表示，台灣與各國共同防阻武器擴散交易，針對我國戰略性高科技貨品訂有出口管制規定，要求出口業者應據實申報用途及最終使用者，不應涉入可疑武擴交易，違規者亦可能觸犯行政或刑事罰則。若廠商使用不實出口文件規避查核，亦可能涉及《刑法》偽造文書等罪嫌。

貿易署提醒業者，切勿運用調包、改標等方式，假造不實的出口文件報關出口，以身試法圖謀暴利。國內業者應恪遵我國及主要國家出口管制法規，做好盡職調查義務，以避免因違規而影響商譽與自身權益，並可能面臨其他國家制裁。