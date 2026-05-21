經部籌組美芝加哥食品商務團 率領業者參加NRA Show

經濟部攜手美國在台協會（AIT）及全國中小企業總會，籌組美國芝加哥食品商務訪團，率食品相關業者參加全美最大餐飲展會NRA Show，並與美國食品品牌、通路及供應鏈業者洽談合作，盼協助台灣中小企業拓展美國市場商機。

經濟部中小及新創企業署今天發布新聞稿表示，這次由饗樂餐飲（Q Burger）董事長鄭瑞賓擔任團長，訪團成員涵蓋餐飲數位應用、食品研發、原料、檢測技術、包材及設備等領域，另有台灣連鎖加盟促進協會、好食好事基金會等單位共同參與。

經濟部指出，面對全球經貿情勢及地緣政治變動，持續協助中小企業拓展海外市場及強化國際鏈結，自去年起也加強推動產業聯盟輔導機制，鼓勵透過「大帶小」及跨域整合模式，共同開發市場與接單，加速進入國際供應鏈。

經濟部表示，多家參團企業在展會期間與美國大型食品品牌、通路及材料應用業者交流，包括食品服務商Sysco、餐飲設備及食品服務品牌Sephra、食品製造商J&J Snack Foods，以及永續食品包材企業WorldCentric等，洽談產品客製化、產品開發及供應鏈合作。

其中，品元實業與美方業者討論客製化預拌粉及產品合作開發；陸仕企業與Sysco交流常溫熟麵產品在北美市場合作機會；康合國際透過大型代理商及當地台商資源對接，布局亞洲食品品牌赴美發展；先進材公司則以竹纖維綠色包材切入，已與多家國際企業展開樣品測試及產品評估合作。

在食品創新及數位應用方面，中企署指出，測敏易向無麩質食品業者展示食品檢測技術，並與芝加哥大學建立合作聯繫；Q Burger與美國餐飲系統業者Toast及Restaurant365交流POS（銷售時點情報系統）應用及營運管理模式。

另外，樂活速食坊推進AI蒸氣烹調設備供應鏈合作；日日好食及好食好事加速器則與芝加哥食品新創基地The Hatchery Chicago洽談國際合作，強化未來美國市場落地及新創資源鏈結。

經濟部表示，在駐芝加哥台北經濟文化辦事處安排下，訪團也拜會伊利諾州商務及經濟機會廳、芝加哥招商局及伊利諾州商會等單位，了解當地食品產業生態、投資環境及商業資源，並透過芝加哥台美商會協助安排活動，分享赴美布局及市場拓展經驗。

此外，經濟部也表示，目前規劃於6月底前籌組「永續食品聯盟」，希望整合食品產業鏈不同專業領域，由共同拓展市場進一步延伸至共同接單、合作開發及供應鏈整合，持續提升台灣中小企業國際競爭力與全球能見度。