台瑞典經貿對話登場 聚焦AI、能源與智慧醫療交流

2026台瑞典經貿對話會議今天舉行，雙方聚焦AI、能源政策與綠色轉型、6G及次世代通訊、智慧醫療等議題。經濟部次長江文若表示，瑞典是全球無線通訊產業的重要推手，台灣則在資通訊產業具製造優勢，台瑞產業具高度互補性，盼持續深化產業與技術合作，並建立可信賴的合作夥伴關係。

經濟部今天透過新聞稿指出，江文若今天與瑞典外交部國際發展合作及外貿次長Diana Janse共同主持2026台瑞典經貿對話會議。

江文若表示，瑞典是台灣重要經貿夥伴，過去10年雙邊貿易額成長41%，而愛立信（Ericsson）、斯堪尼亞（Scania）、IKEA及阿斯特捷利康（AstraZeneca）等瑞典企業長期深耕台灣，已與台灣產業建立起深厚且長遠的合作關係。

Janse則肯定台灣在全球半導體產業的領先地位，以及台灣經濟在疫情與地緣政治挑戰下展現的韌性。她也分享瑞典對當前國際政經情勢、經濟安全及世界貿易組織（WTO）等議題的看法，表示面對全球經濟局勢變化，瑞典正思考如何協助企業降低不確定性，並重申瑞典支持自由貿易，盼WTO爭端解決機制恢復運作。

經濟部指出，今年雙方業者主要針對AI基礎建設及智慧醫療領域交流合作商機，企業互動熱絡，未來將持續透過台瑞典經濟合作會議（JBC）平台拓展合作。

經濟部表示，瑞典是台灣在北歐地區第2大貿易夥伴及外資來源國。去年雙邊貿易總額達14億8839萬美元；截至今年4月，瑞典累計來台投資金額達6.68億美元。