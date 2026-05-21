快訊

台指期夜盤由紅翻黑 高低點震盪達438點

隱疾纏身10年…金馬影帝李康生驚傳開刀 病床照公開全網集氣

九份死亡車禍畫面曝！男涉酒駕追撞機車 8旬翁卡車底不治

聽新聞
0:00 / 0:00

台瑞典經貿對話登場 聚焦AI、能源與智慧醫療交流

中央社／ 台北21日電

2026台瑞典經貿對話會議今天舉行，雙方聚焦AI、能源政策與綠色轉型、6G及次世代通訊、智慧醫療等議題。經濟部次長江文若表示，瑞典是全球無線通訊產業的重要推手，台灣則在資通訊產業具製造優勢，台瑞產業具高度互補性，盼持續深化產業與技術合作，並建立可信賴的合作夥伴關係。

經濟部今天透過新聞稿指出，江文若今天與瑞典外交部國際發展合作及外貿次長Diana Janse共同主持2026台瑞典經貿對話會議。

江文若表示，瑞典是台灣重要經貿夥伴，過去10年雙邊貿易額成長41%，而愛立信（Ericsson）、斯堪尼亞（Scania）、IKEA及阿斯特捷利康（AstraZeneca）等瑞典企業長期深耕台灣，已與台灣產業建立起深厚且長遠的合作關係。

Janse則肯定台灣在全球半導體產業的領先地位，以及台灣經濟在疫情與地緣政治挑戰下展現的韌性。她也分享瑞典對當前國際政經情勢、經濟安全及世界貿易組織（WTO）等議題的看法，表示面對全球經濟局勢變化，瑞典正思考如何協助企業降低不確定性，並重申瑞典支持自由貿易，盼WTO爭端解決機制恢復運作。

經濟部指出，今年雙方業者主要針對AI基礎建設及智慧醫療領域交流合作商機，企業互動熱絡，未來將持續透過台瑞典經濟合作會議（JBC）平台拓展合作。

經濟部表示，瑞典是台灣在北歐地區第2大貿易夥伴及外資來源國。去年雙邊貿易總額達14億8839萬美元；截至今年4月，瑞典累計來台投資金額達6.68億美元。

瑞典 台灣 經濟部

延伸閱讀

好讀周報／台大辦「對話諾貝爾」特展 激勵年輕學子挖掘潛能

工研院串聯跨法人能量 打造國家藥物韌性防線

首屆亞洲AI智慧城市年會登場 中保科提「新韌性AI防災學」

擴大策略合作 AMD宣布於台灣產業體系投資逾100億美元

相關新聞

AI熱潮帶動半導體產能吃緊 4月電力景氣燈號續呈熱絡紅燈

台灣綜合研究院今日發布4月EPI電力景氣指數，4月在AI、高效能運算與雲端應用需求維持暢旺，帶動半導體與資通訊供應鏈生產動能；惟中東戰事影響能源與原物料成本，對部分傳統產業形成壓力，國內產業用電仍呈現成長，高壓以上產業用電量較去年同期成長3.27%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。

川賴通話駁「台灣偷走晶片、半導體」？ 潘孟安：這當然不是事實

美國總統川普昨晚親曝，將與賴清德總統談話。立委關切，川普數次針對稱「台灣偷走了晶片、半導體」，賴總統若有機會通話，是否請川普更正說法？總統府秘書長潘孟安表示，台灣絕對沒有偷走半導體，這當然不是事實，只是川普說法太簡略了，川普不知道半導體產業鏈的詳細製造過程。

川習會後…傳黃仁勳5月再抵台 張忠謀夫人張淑芬被問時這樣說

輝達執行長黃仁勳在川習會結束後，傳出將可能於5月27日再次訪台，並與台灣各大供應鏈舉辦「兆元宴」，對此台積極創辦人張忠謀的夫人張淑芬今天下午率台積電慈善基金會到雲林受訪被問到黃仁勳動向，張淑芬指，他們來每次會見面，但沒約好，不知他（黃）何時會來。

台灣錢淹腳目回來了？ 粉專看經濟數據直言除了AI「其他都是BI」

主計總處日前公布經濟概估，今年第一季經濟成長率達13.69%，較2月預測大幅上修2.23個百分點，創1987年第3季以來、近39年單季高點，看似「台灣錢淹腳目」的時代又回來了。不過，政治評論粉專「工程師看政治」近日在臉書發文指出，亮眼數據背後，一般民眾對經濟成長卻未必有感，關鍵在於台灣產業與薪資結構出現明顯分化。

工研院串聯跨法人能量 打造國家藥物韌性防線

因應全球地緣政治造成的供應鏈挑戰，藥品已升格為國家戰略物資。為強化我國藥物供應韌性，在經濟部與衛福部的支持下，工研院21日舉辦「藥物供應鏈產業推動交流會」，整合工研院、醫藥工業技術發展中心、生物技術開發中心等跨法人研發能量，期盼藉此帶動國內業者積極布局必要藥品產業鏈，加速我國建立關鍵藥品自主供應能力，打造安全、可信賴且具國際競爭力的藥物供應體系。

中小企業支持方案法制化 拚下會期送審升級轉型將祭稅制誘因

總統賴清德520就職周年談話中宣布，政府近期將提出「中小微企業轉型升級加碼計畫」、規模1000億元，進一步擴大對中小企業與傳統產業的支持力道。經濟部長龔明鑫表示，正研議將相關支持方案法制化，力拚立法院下會期送審，建立更長期、制度化的扶植機制，協助產業升級轉型並強化供應鏈韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。