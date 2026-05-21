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調整標租造林篩選原則 國產署今年首批15案標租造林7月公告

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部國有財產署21日表示，檢討去年首批標租造林標的公告列標未標脫後，參考環境部的造林碳權專案的方法學規模，大幅縮小標租造林標的，推出15宗標地，預計於7月1日公告列標，同年9月1日開標，也期望在12月可以準備第二批標的。

為響應政府2050淨零轉型政策及活化閒置國有土地，國產署積極推動國有非公用土地標租作造林使用，期望可以增加森林覆蓋面積，提升森林碳匯量，但去年國產署去年辦理首批標租造林標的公告列標未標脫後，國產署檢討並精進標租造林標的篩選原則。

為了使標租造林標的更具彈性並符合企業造林需求，參考現行已註冊通過溫室氣體自願減量專案（碳權專案）的造林規模，約介於0.57公頃至2.83公頃之間，針對篩選原則進行調整。

國產署官員解釋，去年首批標的主要是整合同一直轄市、縣（市）數宗土地，且總面積須大於20公頃，但新制則打破總面積限制，單宗土地面積大於0.5公頃以上、現況非成林的國有閒置農業用地即可辦理公告列標。

在經過檢討後，這次預計推出15宗標的大幅縮小面積，每宗面積介於0.54公頃至8.33公頃間，且遍及宜蘭、花蓮、桃園、台中、新竹、苗栗、南投、台南、高雄、屏東及台東11直轄市、縣（市），其中僅台中與台南有與前次標地重複，合計約36.51公頃，提供企業更多元的選擇，以利造林規劃及申請自願減量專案。

國產署官員說明，凡中華民國領域內之國內公司，其公司營業登記項目有「造林業」且無停業登記情形，得參加投標，但不允許共同投標。決標方式以訂約權利金競標，底價每公頃3萬元計算），年租金則以申報地價總額1％計收。租賃期限為10年，承租人得申請換約續租3次，租期最長可達40年，並得視其經營需要，向標租機關申請發給國有非公用土地提供申請自願減量專案意向書後，向環境部提出自願減量專案以取得減量額度，並分配10％減量額度予國產署，兼顧企業投入誘因與國產利用效益。

國產署 環境部

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