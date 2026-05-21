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台灣25家業者赴美無人機展斬獲13億商機 雷虎拿下美國國防部大單

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

我國無人機產業持續擴展海外市場，經濟部5月中旬攜手「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」參加美國底特律XPONENTIAL無人機展，共有25家業者參與，創下歷年規模最大的代表團，同時也是規模最大的國家館，拿下累計潛在商機約新台幣13億元。雷虎更獲得美國國防部大單。

經濟部產發署21日舉行記者會，說明今年5月11日至14日在美國底特律舉行美國最大無人機展XPONENTIAL成果。其中，雷虎於2025年成為亞洲首家取得美國BlueUSA認證之無人機公司，與美商合作，正式切入美國國防供應鏈，並已取得1,520架訂單，訂單金額逾760萬美元；雷虎並在美國俄亥俄州設立馬達廠，4月起量產供應美國業者。

產發署長邱求慧表示，全球無人機市場需求持續成長，2025我國無人機整體產值達新台幣129億元，較2024年成長超過2.5倍；整機外銷產值亦由1.4億元提升至29.5億元，成長約21倍，展現產業發展動能。今年前4月無人整機外銷達1.47億美元（新台幣46.6億元），今年無人機產業有機會「再次倍增」，他認為，2030年無人機產值達400億元目標有機會上修。

他指出，目前我無人機整機出口主要出口國家為捷克、波蘭，以及美國。其中，出口到捷克及波蘭的無人機，不排除可能投入俄烏戰場。

針對5月中旬在美國底特律XPONENTIAL無人機展，邱求慧表示，這次的台灣館吸引了來自美國、歐洲、日本、韓國及東南亞等國際業者交流洽談，合作項目涵蓋光學模組、熱影像及整機系統等領域，累計潛在商機約新台幣13億元。展會期間，並與美國密西根無人機聯盟及北達科他州貿易廳簽署合作備忘錄，推動自主飛行、城市空中交通、邊緣運算及視距外飛行測試等合作，持續深化臺美無人機產業鏈結，協助我國業者拓展國際市場。

產發署表示，台灣無人機能有這樣的成績，是近年來業者憑藉資通訊、精密製造及彈性生產優勢，搭配政府政策的支持，逐步建立整機及關鍵零組件供應能量，例如經濟部2024年至2025年間已透過產創平台研發補助通過31案，協助業者投入整機、飛導控、通訊、酬載及AI自主辨識等關鍵技術開發。國內業者除已取得國防部軍用商規無人機量產資格，並成功拓展歐美日等國際市場外，亦有業者成為亞洲首家取得美國Blue UAS認證之無人機廠商，正式切入美國國防供應鏈，顯示我國無人機產業在技術實力、供應鏈整合及國際市場布局方面，已具備相當競爭力與發展動能。

無人機 美國

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