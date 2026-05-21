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工研院串聯跨法人能量 打造國家藥物韌性防線

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
在經濟部與衛福部的支持下，工研院21日舉辦「藥物供應鏈產業推動交流會」，期盼藉此帶動國內業者積極布局必要藥品產業鏈，加速我國建立關鍵藥品自主供應能力，打造安全、可信賴且具國際競爭力的藥物供應體系。圖左起：中華民國製藥發展協會秘書長陳燕瓏、生技中心執行長李財坤 、工研院生醫所所長呂瑞梅、經濟部產業技術司科技諮詢委員廖英志、衛福部食品藥物管理署藥品組組長林意筑、 臺灣製藥工業同業公會理事長黃榮男、 藥技中心總經理王珮瑜、 中華民國學名藥協會理事長陳誼芬。工研院／提供
在經濟部與衛福部的支持下，工研院21日舉辦「藥物供應鏈產業推動交流會」，期盼藉此帶動國內業者積極布局必要藥品產業鏈，加速我國建立關鍵藥品自主供應能力，打造安全、可信賴且具國際競爭力的藥物供應體系。圖左起：中華民國製藥發展協會秘書長陳燕瓏、生技中心執行長李財坤 、工研院生醫所所長呂瑞梅、經濟部產業技術司科技諮詢委員廖英志、衛福部食品藥物管理署藥品組組長林意筑、 臺灣製藥工業同業公會理事長黃榮男、 藥技中心總經理王珮瑜、 中華民國學名藥協會理事長陳誼芬。工研院／提供

因應全球地緣政治造成的供應鏈挑戰，藥品已升格為國家戰略物資。為強化我國藥物供應韌性，在經濟部衛福部的支持下，工研院21日舉辦「藥物供應鏈產業推動交流會」，整合工研院、醫藥工業技術發展中心、生物技術開發中心等跨法人研發能量，期盼藉此帶動國內業者積極布局必要藥品產業鏈，加速我國建立關鍵藥品自主供應能力，打造安全、可信賴且具國際競爭力的藥物供應體系。

有鑑於臺灣藥品長期仰賴進口，尤其在關鍵原料藥與部分必要藥品上，存在供應來源集中、自製率不足等風險，一旦供應鏈中斷，將直接影響醫療體系穩定與民眾用藥安全。為強化國家藥物供應韌性，行政院推動「國家藥物韌性整備計畫」，預計未來4年投入240億元，由經濟部、衛福部等跨部會共同推動，以國產化為核心，從產品選題、生產到國際市場鏈結全面布局，建立我國藥品自主供應與多元備援機制，同時帶動原料藥、學名藥及生物相似藥產業發展，朝向2030年產值倍增目標邁進。

工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅表示，針對高技術門檻藥品，政府採取「法人先導、產業接棒」策略，由經濟部補助工研院生醫與醫材研究所及材料與化工研究所、藥技中心與生技中心等四個單位，率先投入關鍵製程開發、量產驗證與技術平台建置，協助突破高端藥品技術瓶頸，建立國內自主開發與量產能力，再透過技術移轉與產業合作機制，加速業者導入生產。她指出，此模式不僅有效縮短產品開發時程、降低投資風險，更可帶動臺灣製藥產業技術升級與製造能量擴充，強化高值藥品自主供應能力。

經濟部技術司科技諮詢委員廖英志致詞指出，藥品供應已不僅是醫療體系的一環，更關係國家安全、社會穩定與產業競爭力，因此建立自主、安全且穩定的藥品供應體系已成為各國重要課題。在「國家藥物韌性整備計畫」推動下，經濟部與衛福部攜手合作，從產業發展、藥政管理到供應鏈布局，共同推動臺灣藥物韌性體系的建立。其中，衛福部食藥署從用藥需求與供應風險角度出發，經濟部技術司則自產業與技術能量切入，攜手產業推動國產藥品自主開發，並導入先進技術加速產業升級，期盼透過跨部會協作，逐步強化臺灣關鍵藥品自主能力與供應鏈韌性。

面對全球供應鏈重組與關鍵藥品自主化趨勢，經濟部將投入131.6億元，聚焦「必要藥品布局、關鍵技術自主、供應鏈韌性強化」三大方向，推動國家藥物韌性體系。同時，透過A+企業創新研發淬鍊計畫等政策工具，支持國內業者投入原料藥、製劑及上下游整合技術開發，強化我國藥品國產化與藥證布局。另一方面，推動製藥產業數位與綠色雙轉型，導入智慧製造與低碳製程，提升臺灣藥廠的國際發展競爭力，接軌全球韌性供應鏈。

此次交流會促成多項高技術門檻藥物合作開發，包括17家業者主動與法人單位洽談技術合作與移轉；以及14家業者提出A+企業創新研發淬鍊計畫申請，涵蓋27項大小分子製劑及4項原料藥開發，印證臺灣製藥產業正加速投入必要藥品自主化及高值化發展。透過落實自主研發、先進製造及建構供應鏈韌性，不僅呼應國家藥物韌性政策方向，更進一步強化臺灣製藥產業整體研發創新與製造量能。

在政府支持下，工研院將持續推動必要藥品國產化，透過深化自主研發、升級智慧製造與引進高階製程，鞏固藥物供應韌性，以確保國內藥品穩定供應，符合國家安全及民生醫療需求。同時，工研院也將攜手產官學研，為臺灣製藥產業注入長期發展新動能，成為業者進軍海外市場的堅強後盾，提升臺灣在國際供應鏈中的關鍵地位。

工研院 衛福部 經濟部 藥品

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