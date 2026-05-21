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越南胡志明指數刷歷史新高 法人看好長期多頭動能延續

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期越南股市表現亮眼，胡志明指數5月中強勢改寫歷史新高，最高觸及1,933點刷新紀錄，2026年來漲幅近8%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著越南市場不確定性降溫，加上政策積極作多，企業基本面強勁，預料中、長線多頭格局延續，擔憂短線市場波動之投資人，可持續透過定期定額中信越南機會基金之方式參與越南股市。

3月越股受中東戰爭爆發、政治不確定性等影響使指數陷入修正，但隨後越股開始反彈走高，直到5月中創歷史新高。張晨瑋分析，越南股市這波行情，主要由三大利多驅動：一、新屆政府人事底定；二、戰事干擾淡化；三、市場升級利多消息，其中，國際信評機構穆迪將越南主權信用展望上調至「正向」，以及富時羅素（FTSE Russell）確認越南將於2026年9月納入新興市場指數，皆能有效提振市場信心，並替長線資金鋪墊進場基礎。

張晨瑋表示，隨著市場不確定逐步消退，越南中、長期將回歸基本面觀察，值得留意的是，全球能源價格高漲，越南首季GDP年增率仍達7.83%，顯示在民間消費、國內外投資等經濟活動維持韌性。另外，越南上市企業首季獲利年增續強達34.8%。

不過，張晨瑋提醒，市場對第2季營運表現偏向保守看待，加上5月為傳統上的理越南最大民營企業。另外，越南最大民營集團VIN集團、國有銀行等大型藍籌股，因財務體質具韌性，且受惠國家政策利多，可持續做為市場焦點。

中國信託越南機會基金持續關注基本面穩健、具政策紅利的產業與個股，同時留意外資動向與全球經濟變數帶來的波動，擔憂短線市場波動的投資人，可持續透過定期定額中信越南機會基金的方式參與越南股市。

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