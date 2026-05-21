中小企業支持方案法制化 拚下會期送審升級轉型將祭稅制誘因

總統賴清德520就職周年談話中宣布，政府近期將提出「中小微企業轉型升級加碼計畫」、規模1000億元，進一步擴大對中小企業與傳統產業的支持力道。經濟部長龔明鑫表示，正研議將相關支持方案法制化，力拚立法院下會期送審，建立更長期、制度化的扶植機制，協助產業升級轉型並強化供應鏈韌性。

龔明鑫表示，總統上任後，政府透過「中小微企業多元振興發展方案」提高對中小微企業協助至100億元規模，目前持續努力中，21日在國發會也做了進度報告。

中小企業多達170萬家，因此還是難免有照顧不及或需要補強之處，龔明鑫表示，總統提出8年1000億元的加碼，經濟部將重新盤點需要加碼及補強的部分，例如中小企業的外銷布局，雖然這1、2年都由特別預算提供資金支持，但若能有長期性的預算來源，對中小企業的幫助會比較大，可確保穩定性及持續性。

行政院長卓榮泰上周行政院會指示研提「中小微企業升級轉型條例」，將相關支持方案「法制化」，龔明鑫指出，可將中小企業發展條例跟轉型升級合併修法，讓政策可以長期性推動，且考量高科技業發展也需要傳產生態系支撐，因此也可與財政部討論，給予升級轉型的稅制誘因，來強化材料、設備等供應鏈、生態系。

龔明鑫說，相關條例修法須與行政院討論，將儘快擬定「中小企業發展條例」修正草案，送行政院審查，力拚立法院下個會期送審。