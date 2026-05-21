中小微企業轉型添柴火 國發會促經濟部加速轉型條例立法

國發會21日召開委員會議，經濟部提報「中小微企業多元振興發展計畫」進度，自2025年初啟動以來已輔導逾30萬家企業，創造高達112.74億元產值，核准貸款金額達2,570.5億元。國發會呼籲經濟部儘速研議「中小微企業轉型升級條例」立法，以加速中小微企業轉型升級與發展。

「中小微企業多元振興發展計畫」透過數位轉型、淨零轉型及通路發展三大策略，配合數位人培、優惠貸款、租稅優惠與加薪信保等配套措施，協助中小微企業提升競爭力。經濟部統計顯示，在數位轉型方面，已助逾5萬家企業導入數位工具、培育逾30萬人次數位人才；淨零轉型輔導逾9萬家，累計減少碳排22.81萬噸CO₂e（二氧化碳當量）、節電4.18億度；通路拓展也發揮效益，累計創造44.49億元產值。

面對全球經貿環境變動，國發會主委葉俊顯表示，中小微企業是我國經濟與就業的重要基石，政府應持續透過政策工具協助提升韌性與競爭力。為貼近產業需求，他請經濟部依行政院長指示，儘速研議「中小微企業轉型升級條例」立法，廣納產業界意見，以貼近中小微企業需求。

除產業振興外，會中亦審議通過內政部「城鄉風貌綠生活營造計畫（2027至2032年）」，預計編列60億元經費，推動燈塔型、標竿型、地區型及社區型等四大型態計畫。目標藉由系統性空間規劃，廣設都市綠帶與生態廊道，打造具備氣候韌性的綠色基礎設施，形塑「15分鐘街區綠生活圈」，並配合淨零政策設定每年減碳6%的推進目標，以有效緩解城市高溫熱島效應。

「均衡台灣」目標也是當前施政之重。國發會指出，正攜手各部會加速推動152項「均衡台灣重大建設」，目前已完成淡江大橋通車、桃園機場第三航廈北登機廊廳啟用等23項建設，預計今年底累計達標42項，整體完成率上看28%。

國發會表示，今年更將迎來大安大甲溪聯通管、國道1號台南路段增設北外環交流道等重要工程完工。未來數年更有多項建設如竹科X基地軟體大樓二期、台中榮總第三醫療大樓、馬祖東莒海淡廠、國家漫畫博物館主場館、蘇花安及台南捷運藍線一期等持續積極推動，請各部會針對已核定的相關重大建設計畫，務必優先編列2027年度預算，以利實踐「造就在地，均衡台灣」的核心願景。