聽新聞
0:00 / 0:00
含PFAS無人機零件須在特定地區生產 經濟部：不包括宜蘭科學園區
宜蘭科學園區引進無人機產業，引爆化學物質汙染疑慮。經濟部今日澄清，高濃度 PFAS等高風險合成物大量排放的部分無人機零件，須依「毒性及關注化學物質管理法」，向主管機關申請核可並定期申報流向，且在特定區域生產，目前此特定區域不包括宜蘭科學園區。
經濟部針對國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲競選總部攻擊無人機產業進駐宜科會導致PFAS汙染，做出回應。
經濟部指出，無人機廠商的製程原則上包括設計研發、AI軟體控制、機殼組裝及系統測試為主。製程主要使用碳纖維材料、馬達、電池與電子板，多不涉及大規模零件製造。
經濟部表示，可能包含高濃度PFAS（全氟／多氟烷基物質）的高風險合成或大量排放之部分無人機零件，皆須依「毒性及關注化學物質管理法」，向主管機關申請核可並定期申報流向，且只在特定區域生產，目前並無包括宜蘭科學園區。
除毒管法外，經濟部表示，行政院也核定「全氟及多氟烷基物質(PFAS)管理行動計畫」，包括經濟部、環境部、衛福部等14個部會，以執行PFAS的管理及環境監測等，為人民健康把關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。