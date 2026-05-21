川習會後…傳黃仁勳5月再抵台 張忠謀夫人張淑芬被問時這樣說

輝達執行長黃仁勳在川習會結束後，傳出將可能於5月27日再次訪台，並與台灣各大供應鏈舉辦「兆元宴」，對此台積極創辦人張忠謀的夫人張淑芬今天下午率台積電慈善基金會到雲林受訪被問到黃仁勳動向，張淑芬指，他們來每次會見面，但沒約好，不知他（黃）何時會來。

川習會落幕，備受矚目的輝達執行長黃仁勳傳出可能即將來台，國內AI供應鏈昨天傳出消息，指黃仁勳可能於5月27日抵台，並於28日再舉辦「兆元宴」，廣邀台積電、鴻海、台達電、聯發科等餐敘。

更引人關注的是，黃仁勳將於6月1日進行演講，主軸聚焦AI下一階段發展，因此輝達是否將透過更積極方式，鎖定台積電先進製程產能，為2028年後新世代AI GPU量產預作準備。

台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬今天下午帶領台積電慈善積金會和新竹實驗中學，抵雲林偏鄉的下崙國小交流，並帶領兩校學生到虎尾澄霖沉香森林館進行生態教學交流，張淑芬受訪時被問到有關輝達黃仁勳要再訪台，是否會與創辦人有約好要見面？

張淑芬回說，他（指黃仁勳）每次來我們一定都會見面，他都會來找我們。是否已有約好了？她說，沒還有，到目前都不知道他何時來。