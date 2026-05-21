財政部：前4月自美進口原油金額創新高 占比年增7.3%

中東戰事影響全球原油供給情形，財政部最新統計顯示，今年前4月台灣自美國進口原油金額達25億美元創同期新高，占比年增7.3%，且4月自美進口占比達43.2%，年增1.1倍。

財政部統計處今天發布財政統計通報，回顧109年至今年4月台灣原油進口概況。

統計處表示，在能源轉型政策持續推進下，台灣能源進口結構逐步朝向「增氣、減煤、展綠」方向調整。原油進口數量已由108年以前多逾3億桶，逐漸降至近年2.6億至3億桶水準，進口金額同步收斂。

統計處回顧，112年以來，國際原油受供給過剩、中國需求疲弱影響，價格呈偏弱整理；今年3月至4月，美伊地緣政治衝突升溫，除阻礙航運外，亦使國際油價急速突破每桶100美元，並於100至120美元區間高檔震盪，同期間台灣原油進口量相應銳減，致今年前4月原油進口金額64億美元，年減14.6%，數量減12.9%，減幅均為近11年同期最大。

就進口地區觀察，統計處說明，受戰事及供應調整配置影響，今年4月自美國進口原油（主要為頁岩油）激增1.1倍，前4月增7.3%，自中東國家進口則多呈衰退，致整體比重由去年同期66.7%驟降至57.9%。

天然氣方面，統計處表示，隨燃氣發電需求增加，液化天然氣進口長期呈現上升趨勢，今年前4月進口金額45億美元，年增8.3%，供應來源以澳大利亞占3成2居首，占比居次的卡達因荷莫茲海峽封鎖、運輸航線受阻，進口值大減38.5%，美國則劇增3.7倍至12億美元的同期高點。

統計處表示，煤近3年進口量呈現明顯下降，今年前4月進口20億美元，減0.4%，其中澳大利亞及印尼為前2大進口來源，合計占比逾8成，惟兩者走勢分歧，進口金額各增22.1%及減33.7%。