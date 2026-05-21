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成長津貼遭疑選前大撒幣 政院：這是國家重要戰略投資

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院提出的0至18歲全程支持計畫，遭質疑是大撒幣。對此，行政院發言人李慧芝表示，少子化是全球趨勢，推動人口政策並非短期灑幣，而是對國家未來最重要的戰略投資，更是對國家人口結構改變的全盤考慮，對於該計劃的相關具體策略最快下周會向國人報告。

賴總統昨在執政兩周年談話中，提到政府將推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項策略，包含0至18歲每人每月5000元成長津貼等。

李慧芝指出，總統公布的台灣人口對策新戰略，是對國家人口結構改變的全盤考慮，會持續全面研議相關內容，適時向國人說明，至於是否要強制存入、帳戶如何設置，相關細節、涉及的修法範圍及預算規模，最快下周會向國人報告，希望立法院支持。

不過對於此項政策，外界有質疑聲音認為是否為今年底選舉大撒幣，李慧芝指出，少子化是全球趨勢，多數歐美國家總生育率也持續下降，全世界跟台灣都面對相同挑戰，因此才會提出台灣人口對策新戰略，背後經過長時間規劃與盤整，從生育、養育到教育三個階段，打造0到18歲全程支持的完整方案，同時做好完整財政評估，兼顧財政紀律、世代公平及國家永續發展。

李慧芝表示，0到18歲成長津貼只是其中一項措施，另包括育兒支持、教育協助、友善職場等，目標是減輕家庭負擔，讓年輕人敢生、更安心來養；這幾年在國人共同努力之下，台灣經濟表現亮眼，而經濟果實不只是全民共享，應拿來投資下一代。

李慧芝強調，「推動人口政策並非短期灑幣，而是對國家未來最重要的戰略投資」。希望在照顧孩子的同時，也可以減輕家長，甚至是整個三代家庭的壓力，支持照顧者。

行政院 李慧芝 少子化

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