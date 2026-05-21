台灣錢淹腳目回來了？ 粉專看經濟數據直言除了AI「其他都是BI」

主計總處日前公布經濟概估，今年第一季經濟成長率達13.69%，較2月預測大幅上修2.23個百分點，創1987年第3季以來、近39年單季高點，看似「台灣錢淹腳目」的時代又回來了。不過，政治評論粉專「工程師看政治」近日在臉書發文指出，亮眼數據背後，一般民眾對經濟成長卻未必有感，關鍵在於台灣產業與薪資結構出現明顯分化。

該粉專表示，台灣人均GDP近年超越日本、南韓，今年更有機會突破4萬美元，乍看之下確實像是「台灣錢淹腳目的時代又來臨了」。不過，若進一步檢視製造業表現，就會發現近7個月內，製造業有5個月落在代表低迷的黃藍燈，僅2個月維持綠燈。其中，民生類、石化橡膠類為黃藍燈，金屬與運輸類更亮出代表衰退的藍燈，唯有與AI相關的電子電機類，從黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

該粉專形容，台灣目前的經濟成長高度集中在AI與半導體相關產業，「除了AI，其它都是BI（悲哀）」。文中也指出，化工、成衣、紡織等傳統產業，2022年至2024年間負成長幅度約15%至20%，去年表現同樣不佳；自川普對台關稅加壓以來，全台已有261家廠商、共3687人減班休息，其中9成都集中在製造業。

薪資方面，該粉專也質疑，平均數容易掩蓋多數人的實際感受。文中指出，台灣經常性薪資平均數為4.8萬元，但中位數僅3.9萬元，代表超過一半勞工月薪不到4萬元；另有17%社會新鮮人月薪不到3萬元，大學畢業後領最低工資者也超過18%。

至於股市上漲，該粉專認為，指數衝高對資產部位較大的人較有意義，但對多數資金有限的民眾來說，感受未必明顯。文中直言，若一般人在市場中只有十幾萬、二十萬元資金，即使翻倍，也難以真正改變窮忙處境。

粉專也批評，離開半導體產業後，台灣其他產業面臨市場受限、外銷關稅與經貿協定進展不順等問題，再加上川普關稅壓力、台積電赴美設廠爭議，以及電價上漲等因素，使得傳產與中小企業承受更大壓力。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，「看到房市、股市創新高的同時，物價跟薪資呈現反比，就對這篇文章很有感」、「民國七十年代的『台灣錢淹腳目』是全民一起有感，跟現在不是同一種現象」、「終於有人把傳統產業的BI說出來了」、「經濟數據亮眼，絕大多數人民的生活水準卻直線下滑，這反映的其實是現有的統計系統早已無法真實呈現經濟樣貌了」。

不過，從另一面來看，AI與半導體一枝獨秀，對台灣而言也不全然是壞事，台灣能在全球科技供應鏈中吃到AI紅利，代表產業仍具備高度競爭力，也為出口與經濟成長提供重要支撐。真正的問題在於，這波成長能否進一步擴散到傳產、中小企業與一般受薪階級，讓亮眼的GDP、出口與股市數字，不再只是少數產業與資產持有者的繁榮。