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明利村加高堤防提前完工 水利署緊盯馬太鞍溪上游土砂

中央社／ 台北21日

去年颱風造成馬太鞍溪土砂複合型災害，外界關注堤防復建情況。水利署長林元鵬表示，明利村1.8公里堤防加高工程，原定今年6月完工，但在行政院長卓榮泰指示趕辦，已提前於5月15日完成。

經濟部次長何晉滄、農業部長陳駿季、水利署長林元鵬、內政部次長吳堂安等人赴經濟委員會，就「全台各縣市汛期防洪防災工程準備情形及花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作」執行進度及預算運用進行報告，並備質詢。

水利署長林元鵬在會前接受媒體採訪時表示，去年9月23日颱風與鳳凰颱風造成光復與明利村淹水情形，光復堤防已於4月15日完成，初步完成保護階段，將來會在更高規格的堤防上努力；明利村1.8公里堤防加高工程剛報竣工。

林元鵬表示，河道疏濬部分也達到2200萬方，河道已恢復成去年颱風前的狀況，目前河道通洪能力正常，但上游還有約2億方土砂，須各部會努力，經濟部、農業部與相關部會會持續監控河道情形，採取各項因應措施。

民眾黨立委洪毓祥於質詢時關切，疏濬出來的土方將放置何處，公共工程委員會副主委李怡德表示，馬太鞍溪、花蓮溪有部分用在現地工程，將既有堤防加厚、加高，其他部分堆在鳳林鎮，即馬太溪北側的空地。

經濟部的書面報告提到，已於115年汛期前加速疏濬馬太鞍溪及花蓮溪，累計災後馬太鞍溪疏濬量為1788萬立方公尺，花蓮溪為422萬立方公尺，合計疏濬總量已達2210萬立方公尺。

據水利署4月底發布的新聞稿，中央管河川共有31件破堤施工案件，其中26件施工中、5件尚未施工。國民黨立委鄭正鈐、謝衣鳳關心相關情況，林元鵬表示，每年汛期前所有施工缺口是查核重點，河川署會自主檢查外，水利署也會全部抽檢。汛期前破堤施工都會加強檢視，情況均有掌握，沒有問題。

馬太鞍溪 水利署 堰塞湖

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