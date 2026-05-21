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政院通過「AI 人才方舟計畫」 完善數位教育健全環境

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

政院卓榮泰21日於行政院會聽取教育部「AI人才方舟計畫－115-118年打造中小學AI智慧教育新生態」報告後表示，教育部自2022年至2025年推動「中小學數位學習精進方案」，為台灣的數位教育奠定堅實基礎。對於教育部、各協同部會、地方政府與第一線教育工作者們的辛勞，卓榮泰給予感謝與肯定。

卓榮泰強調，「數位學習精進方案」是基礎建設，「AI人才方舟計畫」就是應用升級。「AI人才方舟計畫」從「建構AI學習環境」、「培育AI跨域教學人才」到「強化數據決策能力」三大面向，提升中小學教師應用AI教學的專業知能與學生的學習成效，並強化「AI素養」，培養學生「負責任使用AI」的能力，例如可識別AI生成內容、誠實描述與正確標註AI協作情形，以確保AI使用符合人類價值與社會規範。

卓榮泰請教育部依規劃辦理本計畫，並配合「人工智慧基本法」，盤點AI應用情境及其可能衍生之風險，例如數位暴力、資訊安全、錯誤或不當資訊影響兒少身心發展等風險，研擬應對策略，以完善數位教育的健全環境。另針對師資的專業培訓及留才，也請教育部進行全面檢討及規劃。

政院 卓榮泰 教育部

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