AI熱潮帶動半導體產能吃緊 4月電力景氣燈號續呈熱絡紅燈

台灣綜合研究院今日發布4月EPI電力景氣指數，4月在AI、高效能運算與雲端應用需求維持暢旺，帶動半導體與資通訊供應鏈生產動能；惟中東戰事影響能源與原物料成本，對部分傳統產業形成壓力，國內產業用電仍呈現成長，高壓以上產業用電量較去年同期成長3.27%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。

台電高壓以上用電方面，4月整體產業用電量隨再生能源發電快速增加，企業綠電使用比重持續提高，部分製造業用電需求逐步轉由再生能源供應較去年同期成長0.79%，其中製造業減少0.3%，服務業成長5.96%。

台綜院指出，4月中東戰事升溫影響全球供應鏈與能源市場，推升國際油價與運輸成本，並增添全球通膨與經濟成長放緩疑慮，對部分傳統產業生產與用電造成影響。然而，AI、高效能運算與雲端應用需求仍維持強勁，帶動半導體、伺服器與資料中心等供應鏈持續熱絡，成為支撐國內經濟與產業景氣的重要動能。台灣憑藉半導體與資通訊供應鏈優勢，持續受惠全球AI投資熱潮；雖整體用電與景氣成長力道略為收斂，但AI所帶動的結構性需求仍有效支撐國內經濟，本院預測2026年4月相較去年同期經濟成長率達10.3%。

各主要產業中，製造業受 AI、高效能運算及雲端應用需求持續強勁帶動，半導體、電子零組件及伺服器相關供應鏈維持熱絡，支撐整體生產動能，4 月半導體業用電量較去年同期成長14.03%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。惟中東戰事推升推高能源價格與運輸物流成本，化學材料業、鋼鐵業等傳統產業在供過於求壓力下，用電呈現負成長；電腦、電子及光學製品業則受出口成長幅度趨緩影響，用電成長也斂。

4月製造業用電量較去年同期成長2.59%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。在外銷方面，受 AI伺服器、網通設備與電子零組件需求帶動，4月製造業外銷訂單年增 48.1%；與用電量兩者走勢來看，製造業景氣仍維持穩健成長。

機械設備業則因AI、高效能運算及半導體廠商持續擴充先進製程與封裝產能帶動，半導體設備、自動化設備及檢測設備需求持續成長，推升整體產業動能；隨全球AI投資熱潮延續，設備業景氣逐步回溫，出口表現亦由高附加價值設備領軍。4月機械設備業用電量較去年同期成長 3.89%，電力景氣燈號呈黃藍燈。且4月機械外銷訂單年增 23.4%；與用電量兩者走勢來看，機械設備業景氣呈現回溫態勢。

展望未來，台綜院分析，隨著再生能源發電快速成長，產業用電範圍已不再僅限於台電售電與自用發電設備用電，亦須納入再生能源轉供與直供情形，方能更完整反映實際用電結構；其中，半導體產業受 ESG 與綠電採購需求帶動，綠電使用比重逐步提高。中東戰事影響加深通膨壓力，使部分產業成長動能略微趨緩。但AI、高效能運算與雲端應用需求仍維持強勁，各國持續投入AI基礎建設與算力布局，帶動我國半導體先進製程、先進封裝及 AI伺服器等相關供應鏈需求成長，成為支撐國內經濟與出口的重要力量，使整體經濟在外部干擾下仍維持穩健成長。