快訊

擴大合作夥伴關係！蘇姿丰旋風訪台 超微承諾在台投資逾100億美元

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 人才指引3.0上路 數發部6月推公務版指引強化治理能力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為強化台灣AI產業競爭力，數發部自2025年起推出《AI產業人才認定指引》，建立跨產業AI人才共通標準，將與行政院人事行政總處合作，預計今年6月發布《AI公務人才認定指引》，透過對標指引3.0架構，協助各機關建構AI人才能力。至於未來刺激民間使用是否要有租稅優惠等做法，數發部次長侯宜秀表示，目前產創條例已經有AI研發的投資抵減的相關的規定，未來是否要擴大可以再來研議。

根據AI生態系夥伴培訓統計，今年第1季已有近3,600人次參與AI系統化課程，總學習時數超過12萬小時，應用人才和開發人才占比分別為70%和30%。此外，根據3家人才媒合平台掌握的AI相關職缺數據，逾8成職缺屬於AI應用人才類型，反映產業對運用AI工具的實務能力需求最為迫切。

數發部表示，2025年7月發布首版《AI產業人才認定指引》，確立AI應用、開發、研究三類AI人才，與AI應用素養、工具應用、程式語言應用、模型訓練、服務開發五種能力類型。2.0版持續擴充生態系夥伴與認證資源，3.0版則有兩大關鍵更新。

其一，接軌2026年1月公布的《人工智慧基本法》，在AI應用素養能力類型項下新增「AI治理素養」，使用者應具備能了解AI衍生的系統、人機互動、社會衝擊風險的能力。其二，針對代理式AI（Agentic AI，如OpenClaw，俗稱龍蝦）工具迅速普及，在程式語言應用類型下新增「AI協作與開發」能力，使用者應具備能以自然語言引導AI協作撰寫程式的能力。

除了建構AI人才的共通基準，數發部也致力整合公私夥伴，協力打造AI生態系，擴大符合指引架構的學習資源與能量，例如：納入人工智慧學校(AIA)和Meta共同推動的「好好用AI」素養教材；與人工智慧科技基金會(AIF)聯名開發教材，提供產業及民眾系統性學習與運用。同時，國內指標性線上學習平台Hahow好學校也正式加入，線上課程將對齊指引的人才分類與能力類型。總計共有25個民間夥伴，涵蓋18個訓練單位、4個認證機構和3個平台。

為進一步形塑公私一體的AI人才生態系，落實公務AI人才培訓與養成，數發部與行政院人事行政總處合作，參照《AI產業人才認定指引3.0》架構，預計今年6月發布《AI公務人才認定指引》，希望透過共通的基礎框架，協助各機關建構AI人才能力，並將相關指標納入各部會人力發展計畫，使政府施政效能與國家AI競爭力同步提升。

目前該指引在民間擴散的效果尚未非常明顯，但產業間仍急需AI人才，相關指引是否在未來會提供租稅優惠或補貼等做法來推動民間多加利用該指引。對此，侯宜秀說，目前產創條例已經有AI研發的投資抵減的相關規定，不過這是屬於研發的一環，對於後續是不是有更擴張的做法，數發部也可來研議。

數發部

延伸閱讀

東海大學引進「數位員工」 企業級軟體平台整合全校AI工具

《詹文男X邱求慧》 中小企業如何跨出AI轉型的第一步？

明新科大重視跨域實作 打造AI人才基地

AI、穩定幣重塑金融業 勤業眾信揭「資料治理」成勝負關鍵

相關新聞

AI熱潮帶動半導體產能吃緊 4月電力景氣燈號續呈熱絡紅燈

台灣綜合研究院今日發布4月EPI電力景氣指數，4月在AI、高效能運算與雲端應用需求維持暢旺，帶動半導體與資通訊供應鏈生產動能；惟中東戰事影響能源與原物料成本，對部分傳統產業形成壓力，國內產業用電仍呈現成長，高壓以上產業用電量較去年同期成長3.27%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。

川賴通話駁「台灣偷走晶片、半導體」？ 潘孟安：這當然不是事實

美國總統川普昨晚親曝，將與賴清德總統談話。立委關切，川普數次針對稱「台灣偷走了晶片、半導體」，賴總統若有機會通話，是否請川普更正說法？總統府秘書長潘孟安表示，台灣絕對沒有偷走半導體，這當然不是事實，只是川普說法太簡略了，川普不知道半導體產業鏈的詳細製造過程。

流通商戰／統一集團動作多 流通霸主想跨界變速食龍頭？

流通龍頭統一集團近兩年動作頻頻，布局目標從虛擬電商到實體通路，近期更傳出怡和餐飲集團準備出售旗下肯德基、必勝客，統一集團也是潛在買主。統一會從流通龍頭跨界到速食龍頭嗎？這一連串大動作的背後，意在打造一個「完整的生活概念」，穩固龍頭地位的同時，也讓同業倍感壓力。

孫安佐欠中研院栽培？ 廖俊智：我們沒有做軍火研究

藝人狄鶯日前呼籲中研院應栽培其子孫安佐，引發外界熱議。中研院院長廖俊智指出，中研院的徵才條件皆公開透明，且外界常混淆中研院與國家中山科學研究院（中科院），兩者研發方向不同，軍火研發領域應該是由中科院負責。

Meta 平台詐騙多 政院說重話

Meta旗下Facebook、Threads及Instagram等社群平台詐騙貼文氾濫，行政院打擊詐欺指揮中心昨（20）日說重話，要求Meta立即修正演算法與偵測機制，不排除修法，評估以受害人數或詐騙貼文數量作為裁罰依據，祭出重罰。

總統：千億元振興中小企業 務實評估各種能源選項

賴清德總統昨（20）日表示，將提出1,000億元「中小微傳統產業加速振興計畫」，執行期間約八年，要讓科技產業帶動傳統產業，以「生態系」方式推動。談及能源議題，賴總統說，面對經濟發展、AI用電需求，政府會務實評估各種能源選項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。