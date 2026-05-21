AI 人才指引3.0上路 數發部6月推公務版指引強化治理能力

為強化台灣AI產業競爭力，數發部自2025年起推出《AI產業人才認定指引》，建立跨產業AI人才共通標準，將與行政院人事行政總處合作，預計今年6月發布《AI公務人才認定指引》，透過對標指引3.0架構，協助各機關建構AI人才能力。至於未來刺激民間使用是否要有租稅優惠等做法，數發部次長侯宜秀表示，目前產創條例已經有AI研發的投資抵減的相關的規定，未來是否要擴大可以再來研議。

根據AI生態系夥伴培訓統計，今年第1季已有近3,600人次參與AI系統化課程，總學習時數超過12萬小時，應用人才和開發人才占比分別為70%和30%。此外，根據3家人才媒合平台掌握的AI相關職缺數據，逾8成職缺屬於AI應用人才類型，反映產業對運用AI工具的實務能力需求最為迫切。

數發部表示，2025年7月發布首版《AI產業人才認定指引》，確立AI應用、開發、研究三類AI人才，與AI應用素養、工具應用、程式語言應用、模型訓練、服務開發五種能力類型。2.0版持續擴充生態系夥伴與認證資源，3.0版則有兩大關鍵更新。

其一，接軌2026年1月公布的《人工智慧基本法》，在AI應用素養能力類型項下新增「AI治理素養」，使用者應具備能了解AI衍生的系統、人機互動、社會衝擊風險的能力。其二，針對代理式AI（Agentic AI，如OpenClaw，俗稱龍蝦）工具迅速普及，在程式語言應用類型下新增「AI協作與開發」能力，使用者應具備能以自然語言引導AI協作撰寫程式的能力。

除了建構AI人才的共通基準，數發部也致力整合公私夥伴，協力打造AI生態系，擴大符合指引架構的學習資源與能量，例如：納入人工智慧學校(AIA)和Meta共同推動的「好好用AI」素養教材；與人工智慧科技基金會(AIF)聯名開發教材，提供產業及民眾系統性學習與運用。同時，國內指標性線上學習平台Hahow好學校也正式加入，線上課程將對齊指引的人才分類與能力類型。總計共有25個民間夥伴，涵蓋18個訓練單位、4個認證機構和3個平台。

為進一步形塑公私一體的AI人才生態系，落實公務AI人才培訓與養成，數發部與行政院人事行政總處合作，參照《AI產業人才認定指引3.0》架構，預計今年6月發布《AI公務人才認定指引》，希望透過共通的基礎框架，協助各機關建構AI人才能力，並將相關指標納入各部會人力發展計畫，使政府施政效能與國家AI競爭力同步提升。

目前該指引在民間擴散的效果尚未非常明顯，但產業間仍急需AI人才，相關指引是否在未來會提供租稅優惠或補貼等做法來推動民間多加利用該指引。對此，侯宜秀說，目前產創條例已經有AI研發的投資抵減的相關規定，不過這是屬於研發的一環，對於後續是不是有更擴張的做法，數發部也可來研議。