快訊

擴大合作夥伴關係！蘇姿丰旋風訪台 超微承諾在台投資逾100億美元

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

聽新聞
0:00 / 0:00

政院將成立 AI 戰略委員會 強化風險分級與資料治理

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

政院會21日通過「人工智慧基本法施行規劃」，國科會指出，依照「人工智慧基本法」規定，行政院將成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，並將發布風險分類框架，落實AI應用風險評估管理，此外，也將啟動兩年法規調適期，完善資料治理機制與產業自律環境。

國科會指出，為確保台灣在AI浪潮中提升全球競爭力，「人工智慧基本法」明定中央法規主管機關為國科會，確立我國AI發展的核心方向，並與各部會全面推動AI研發、應用及基礎建設。政府不僅將積極扶持AI開發與訓練、完備AI創新實驗環境，以此帶動AI在百工百業的創新應用與產業發展；更強調在追求技術創新的同時，必須確保產業發展、社會福祉與人權保障之平衡，藉由落實風險管理機制來推動「可信任AI」，進而確保台灣在AI浪潮中穩健提升全球競爭力。

依據「人工智慧基本法」規定，行政院將成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院院長擔任召集人、副院長擔任副召集人，並廣邀政務委員、部會首長、地方首長以及學者專家與產業代表組成。該委員會將負責協調、推動及督導全國AI事務，並訂定「國家人工智慧發展綱領」。

數發部已完成AI在兒少、人權、性別之影響評估，並將發布風險分類框架，落實AI應用風險評估之管理。

數發部已會同國科會、衛福部、教育部等機關，優先完成性別、人權及兒少影響評估。為避免AI應用造成違法情事，數發部亦將儘速發布「人工智慧風險分類框架」並提供評估工具，協助各部會進行領域風險評估。針對高風險AI應用，政府不僅要求必須明確標示警語，也將釐清責任歸屬並建立救濟補償機制。

在公部門應用方面，各政府機關須在近期內完成內部AI應用的情境盤點與風險識別評估，並於明年初完成訂定內控規範。同時，為了持續推動AI與倫理教育，教育部亦將於今年7月前公告人工智慧使用和學習指引，確保國人具備正確的AI素養。

在中長期規劃上，政府將於本法施行後2年內完成整體法規調適與行政措施改進。各目的事業主管機關將於2年內視需求訂定風險管理規範，並協助產業自訂指引。在資料治理方面，數發部將訂定「促進資料創新利用發展條例」草案，建立資料開放、共享及再利用機制，完善國內AI創新與兼顧人民權益的發展環境。

至於風險分類框架具體上路時程，行政院發言人李慧芝指出，明天由三位政委召開就會開會，有具體進度就會報告。

數發部次長侯宜秀補充，風險分類框架已經提到行政院，先前與已經做過多方的意見搜集，明天的審查討論，希望很快可以通過，待行政院核定後就可公告，後續也會持續與個部會之間協作，數發部也已經擬定具體的做法和操作手冊，包括透過定期工作坊、開放讓各部會詢問，同時也會與專家討論。

至於目的事業風險管理規範中是否已經有高風險產業的清單，侯宜秀說，對於哪些是高風險類別還是需要尊重各個目的事業主管機關，未來也會除了參照歐盟的認定標準外，也會參考國際間的相關標準讓各部會有所依循。

政院 人工智慧 國科會

延伸閱讀

國科會跨部會推科技應用 智慧醫療、運動產業、文化科技成重點

AI、穩定幣重塑金融業 勤業眾信揭「資料治理」成勝負關鍵

首屆亞洲AI智慧城市年會登場 中保科提「新韌性AI防災學」

台美災防中心續簽MOU 深化AI預警與風險治理合作

相關新聞

AI熱潮帶動半導體產能吃緊 4月電力景氣燈號續呈熱絡紅燈

台灣綜合研究院今日發布4月EPI電力景氣指數，4月在AI、高效能運算與雲端應用需求維持暢旺，帶動半導體與資通訊供應鏈生產動能；惟中東戰事影響能源與原物料成本，對部分傳統產業形成壓力，國內產業用電仍呈現成長，高壓以上產業用電量較去年同期成長3.27%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。

川賴通話駁「台灣偷走晶片、半導體」？ 潘孟安：這當然不是事實

美國總統川普昨晚親曝，將與賴清德總統談話。立委關切，川普數次針對稱「台灣偷走了晶片、半導體」，賴總統若有機會通話，是否請川普更正說法？總統府秘書長潘孟安表示，台灣絕對沒有偷走半導體，這當然不是事實，只是川普說法太簡略了，川普不知道半導體產業鏈的詳細製造過程。

流通商戰／統一集團動作多 流通霸主想跨界變速食龍頭？

流通龍頭統一集團近兩年動作頻頻，布局目標從虛擬電商到實體通路，近期更傳出怡和餐飲集團準備出售旗下肯德基、必勝客，統一集團也是潛在買主。統一會從流通龍頭跨界到速食龍頭嗎？這一連串大動作的背後，意在打造一個「完整的生活概念」，穩固龍頭地位的同時，也讓同業倍感壓力。

孫安佐欠中研院栽培？ 廖俊智：我們沒有做軍火研究

藝人狄鶯日前呼籲中研院應栽培其子孫安佐，引發外界熱議。中研院院長廖俊智指出，中研院的徵才條件皆公開透明，且外界常混淆中研院與國家中山科學研究院（中科院），兩者研發方向不同，軍火研發領域應該是由中科院負責。

Meta 平台詐騙多 政院說重話

Meta旗下Facebook、Threads及Instagram等社群平台詐騙貼文氾濫，行政院打擊詐欺指揮中心昨（20）日說重話，要求Meta立即修正演算法與偵測機制，不排除修法，評估以受害人數或詐騙貼文數量作為裁罰依據，祭出重罰。

總統：千億元振興中小企業 務實評估各種能源選項

賴清德總統昨（20）日表示，將提出1,000億元「中小微傳統產業加速振興計畫」，執行期間約八年，要讓科技產業帶動傳統產業，以「生態系」方式推動。談及能源議題，賴總統說，面對經濟發展、AI用電需求，政府會務實評估各種能源選項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。