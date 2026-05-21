政院將成立 AI 戰略委員會 強化風險分級與資料治理

行政院會21日通過「人工智慧基本法施行規劃」，國科會指出，依照「人工智慧基本法」規定，行政院將成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，並將發布風險分類框架，落實AI應用風險評估管理，此外，也將啟動兩年法規調適期，完善資料治理機制與產業自律環境。

國科會指出，為確保台灣在AI浪潮中提升全球競爭力，「人工智慧基本法」明定中央法規主管機關為國科會，確立我國AI發展的核心方向，並與各部會全面推動AI研發、應用及基礎建設。政府不僅將積極扶持AI開發與訓練、完備AI創新實驗環境，以此帶動AI在百工百業的創新應用與產業發展；更強調在追求技術創新的同時，必須確保產業發展、社會福祉與人權保障之平衡，藉由落實風險管理機制來推動「可信任AI」，進而確保台灣在AI浪潮中穩健提升全球競爭力。

依據「人工智慧基本法」規定，行政院將成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院院長擔任召集人、副院長擔任副召集人，並廣邀政務委員、部會首長、地方首長以及學者專家與產業代表組成。該委員會將負責協調、推動及督導全國AI事務，並訂定「國家人工智慧發展綱領」。

數發部已完成AI在兒少、人權、性別之影響評估，並將發布風險分類框架，落實AI應用風險評估之管理。

數發部已會同國科會、衛福部、教育部等機關，優先完成性別、人權及兒少影響評估。為避免AI應用造成違法情事，數發部亦將儘速發布「人工智慧風險分類框架」並提供評估工具，協助各部會進行領域風險評估。針對高風險AI應用，政府不僅要求必須明確標示警語，也將釐清責任歸屬並建立救濟補償機制。

在公部門應用方面，各政府機關須在近期內完成內部AI應用的情境盤點與風險識別評估，並於明年初完成訂定內控規範。同時，為了持續推動AI與倫理教育，教育部亦將於今年7月前公告人工智慧使用和學習指引，確保國人具備正確的AI素養。

在中長期規劃上，政府將於本法施行後2年內完成整體法規調適與行政措施改進。各目的事業主管機關將於2年內視需求訂定風險管理規範，並協助產業自訂指引。在資料治理方面，數發部將訂定「促進資料創新利用發展條例」草案，建立資料開放、共享及再利用機制，完善國內AI創新與兼顧人民權益的發展環境。

至於風險分類框架具體上路時程，行政院發言人李慧芝指出，明天由三位政委召開就會開會，有具體進度就會報告。

數發部次長侯宜秀補充，風險分類框架已經提到行政院，先前與已經做過多方的意見搜集，明天的審查討論，希望很快可以通過，待行政院核定後就可公告，後續也會持續與個部會之間協作，數發部也已經擬定具體的做法和操作手冊，包括透過定期工作坊、開放讓各部會詢問，同時也會與專家討論。

至於目的事業風險管理規範中是否已經有高風險產業的清單，侯宜秀說，對於哪些是高風險類別還是需要尊重各個目的事業主管機關，未來也會除了參照歐盟的認定標準外，也會參考國際間的相關標準讓各部會有所依循。