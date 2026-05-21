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電力景氣續亮紅燈 智庫估4月GDP上看10.3%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國際戰事帶來能源供應不確定性，為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組。圖／聯合報系資料照片
國際戰事帶來能源供應不確定性，為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組。圖／聯合報系資料照片

受惠人工智慧（AI）需求持續發燙，國內半導體與資通訊產業產能滿載。台灣綜合研究院21日發布4月電力景氣指數（EPI），全國高壓以上產業用電量較去年同期成長3.27%，燈號續呈熱絡紅燈，預估4月經濟成長率可達10.3%。

台綜院指出，4月雖然受到中東戰事影響，全球能源供應與國際運輸不確定性升高，推升油價、原物料與物流成本，並增添全球通膨壓力，使部分產業成長動能略微趨緩。

然而，台綜院認為，人工智慧（AI）、高效能運算與雲端應用需求仍維持強勁，各國持續投入AI基礎建設與算力布局，帶動我國半導體先進製程、先進封裝及AI伺服器等相關供應鏈需求成長，成為支撐國內經濟與出口的重要力量，使整體經濟在外部干擾下仍維持穩健成長。

依據台綜院發布最新4月電力景氣指數（EPI），全國高壓以上產業用電量較去年同期成長3.27%，燈號續呈熱絡紅燈。但若單看台電高壓以上用電數據，4月整體產業用電量較去年同期僅成長0.79%，其中製造業減少0.3%，服務業則成長5.96%。台綜院解釋，這是因企業綠電使用比重持續提高，部分製造業用電需求逐步轉由再生能源供應所致。

數據顯示，4月製造業外銷訂單大增48.1%，用電量較去年同期成長2.59%，其中半導體業營運展現高度韌性，4月用電量較去年同期大增14.03%；電腦、電子及光學製品業用電量亦成長6.43%；而機械設備業則在半導體廠商擴充產能帶動下，用電量成長3.89%，景氣呈現回溫態勢。

但中東戰事升溫推升國際油價與運輸成本，對部分傳統產業的生產與用電造成顯著壓力。台綜院指出，化學材料業4月用電量較去年同期減少3.96%，鋼鐵業同樣面臨煉鋼與運輸成本攀升，以及終端需求偏弱的雙重打擊，用電量減少2.63%；紡織業更受全球終端需求復甦緩慢及中國大陸低價化纖產品競爭影響，用電量大幅衰退12.75%。

台綜院表示，儘管外部仍面臨地緣政治與物流成本升高的干擾，但各國持續投入AI基礎建設與算力布局，其結構性需求仍有效支撐我國整體經濟，維持穩健擴張步伐。

製造業 油價 中東

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