確保竹科用水！石門水庫至新竹聯通管隧道貫通

水資源是民生與經濟發展的重要基礎，桃竹苗大矽谷地區已是台灣高科技產業重要廊帶，預計至125年用水需求仍將持續攀升，寶二水庫更攸關新竹科學園區用水。經濟部推動串聯西部重要水資源設施「珍珠串」計畫，日前已完成石門水庫至新竹聯通管隧道貫通，預計2028年石門水庫支援寶二水庫每日30萬噸用水。

水利署表示，針對桃竹苗大矽谷地區，面對極端氣候變遷降雨異常的影響，於百年大旱後加速石門水庫清淤，減少庫容淤積及延長水庫壽命，並完成寶二水庫溢洪道溢流堰加高增加210萬噸蓄水量，以及2027年新竹海水淡化廠開始產水每日10萬噸水量，皆可提升區域供水穩定。

水利署說明，行政院在2022年核定「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，總經費103億元，預定2028年完工後，提供石門水庫至寶山第二水庫備援能力每天30萬噸，有效提升桃竹地區供水穩定，實現水資源共享，為桃竹苗大矽谷備好水源，強化區域供水韌性，促進民生及產業發展。

水利署強調，日前完成石門水庫至新竹聯通管隧道貫通為重要里程碑，串接北部地區整體水源生命線，工程穿越石門斷層雖遭遇湧水、坍落及擠壓狀況，施工團隊導入專業工法突破相關地質難關，較原訂時間提早1個月完成隧道貫通，並兼顧工程安全、品質及永續發展，落實職安管理及節能減碳，隧道預留未來巡檢、維護作業通道，確保枯旱時期可每日最高支援30萬噸原水，完善整體營運維護管理工作，團隊共同攜手合作，使計畫穩步推進的作為。

水利署將依計畫期程全力趕辦各項工作，並持續推動海淡水、再生水、伏流水等多元水源，加速全台16條調度幹管的珍珠串計畫，串聯西部重要水資源設施，實現供給量大於需求量，保有10%以上餘裕供水量外，並逐步提升備援能力至60%，確保民生、產業用水穩定。