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貝萊德：將成熟股市調升至加碼 非投資等級債調降至中立

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，AI驅動獲利預期上修，因此調升成熟股市配置至加碼，同時調降非投資等級債到中立。以五年的投資視野來看，貝萊德建議承擔風險，但更傾向透過股票承擔成長風險，而不是透過非投資等級債。

貝萊德指出，在強勁的 AI 獲利預期帶動下，股市持續走高，抵銷市場對地緣政治分裂所引發通貨膨脹壓力的疑慮。這樣的情況在短期內可能改變，但AI這個龐大的結構性趨勢正在發揮作用，投資人應該將眼光放遠、超越短期波動。

貝萊德表示，目前來看，AI 驅動的企業獲利動能依然強勁。在過去兩季，MSCI 美國指數2026年與2027年企業獲利預期的上修幅度，為1988年以來前五高。而且，這股動能正在擴散。

統計顯示，2027年「美股七雄」與整體S&P 500 指數的預期獲利成長差距，已從2024年的31個百分點收斂至3個百分點。貝萊德表示，市場領漲動能也正往跨區域與跨產業擴散，因為AI正在重塑的不只是資產類別，而是整體市場結構。

另外，貝萊德指出，科技產業在 MSCI 新興市場指數中的權重，高於在S&P 500指數中的占比，反映台灣與南韓在AI供應鏈中扮演關鍵角色。因此，貝萊德調升成熟股市評級，並維持對新興股市的長期加碼立場。

在成熟股市中，貝萊德偏好科技產業、AI 採用者，例如醫療保健，以及與 AI 基礎建設擴張和電力需求上升相關的能源產業。貝萊德也偏好與AI供應鏈相關的新興市場，包括台灣與南韓。此外，印度股市可望受惠於人口結構此重大趨勢，也就是勞動人口持續成長。

在債券方面，貝萊德將成熟市場公債調降至減碼，以承擔較低的存續期間風險；對通膨連結債券採取加碼，因為預期通膨將維持較高的水準；維持減碼長天期投資等級債；將非投資等級債調降至中立。

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