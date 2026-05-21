赴美投資別只看關稅！資誠點出違反職安法最高罰500萬元

台商赴美設廠熱度升高，但不少企業容易忽略，美國《職業安全與健康法》（OSHA）其實從聘用第一位員工起就已適用。資誠提醒，即使企業已符合台灣《職業安全衛生法》，也不代表符合美國法規要求，若未建立完整職安制度，恐面臨高額罰款，甚至刑事責任。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，許多台灣企業赴美初期，往往將OSHA視為工廠安全管理的一部分，但實際上，OSHA涵蓋範圍相當廣，包括工作場所管理、教育訓練、事故通報、設備安全及員工權益等。企業若不熟悉美國法規與執法文化，容易在營運初期就踩到紅線。

根據美國《職業安全與健康法》規定，只要在美國聘僱一名以上員工，幾乎所有民間企業都必須遵守OSHA規範，且部分州別如加州（Cal/OSHA）、密西根州與華盛頓州，還有比聯邦更嚴格的州級法規，企業須同步符合。

其中，OSHA最受關注的規範之一是「一般責任條款」（General Duty Clause）。即使法規未明確列出特定危害，只要該風險屬於業界已知問題，且已有可行改善方式，OSHA仍可據此開罰，代表企業不能以「法規沒寫」作為理由，而必須主動辨識並改善職場中的潛在危害。

實務上，台商最常見的違規項目，包括化學品危害溝通（HazCom）、上鎖掛牌（LOTO）、機械防護、電氣安全、事故通報，以及個人防護裝備（PPE）等。

以化學品管理為例，企業除須提供安全資料表（SDS）及相關教育訓練外，也必須確認標示符合美國採用的全球調和制度（GHS）要求，不能只沿用台灣原有標準。

另外，設備安全也是不少企業容易忽略的環節。許多台商會直接將符合亞洲或歐洲規格的設備引進美國，但即使符合原產地標準，也不一定符合OSHA要求，仍須依照美國法規重新檢視。

OSHA對事故通報與紀錄保存也有嚴格規定。聘僱10名以上員工的企業，通常須依法保存職災紀錄；若發生員工死亡事件，須在8小時內通報OSHA；若發生住院、截肢或失明等重大事故，則須於24小時內完成通報。即使事故本身已處理完成，若未依規定通報，企業仍可能因程序違規遭罰。

截至2026年，OSHA對嚴重違規的最高罰款已超過每項1.6萬美元；若屬故意或重複違規，最高罰款更超過每項16.3萬美元，約合新台幣500萬元，且金額會隨通膨逐年調整。若違規導致員工死亡，企業負責人甚至可能面臨刑事責任，包括罰金與監禁。

除了罰款外，企業後續還可能面臨勞工補償、人身傷害訴訟，以及商譽受損等風險。對跨國企業而言，相關事件不僅是法律問題，也可能進一步衝擊客戶關係與品牌形象。

此外，美國職場文化與台灣也有明顯差異。美國員工依法享有向OSHA檢舉不安全工作環境的權利，雇主不得進行報復。若員工因反映安全問題，或拒絕從事具有立即危險性的工作，而遭解僱、降職或減薪，企業可能面臨額外的報復申訴。

OSHA也特別重視語言與溝通義務。所有安全訓練、危害警示與安全資訊，都必須以員工能理解的語言進行。若企業聘用華語員工，也須同步準備中文版本的教育訓練與安全文件。

蘇宥人表示，對赴美布局的台灣企業而言，OSHA不只是法規遵循問題，更牽涉企業治理、風險管理與職場文化。企業若能及早建立完整合規制度、導入專業管理，並培養重視安全的企業文化，不僅有助降低法律與營運風險，也能為長期布局美國市場打下基礎。