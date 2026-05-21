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失業勞工再就業 雇主聘請每位最高獲3.6萬元補助

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部持續推動「勞工就業通計畫」，協助失業勞工儘快找到工作，雇主僱用符合資格的失業勞工，每聘用1名失業勞工最高可獲3.6萬元補助；此外，受國際情勢影響產業的失業勞工也可透過整合性就業支持措施，包括就業媒合、職場訓練與工作環境改善，順利重返職場。

勞動部勞動力發展署表示，「勞工就業通計畫」主要為了協助受國際情勢影響產業的失業勞工儘早再就業，所以特別整合雇主僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等服務資源，提高雇主僱用誘因和協助失業勞工適應職場。

對於失業勞工，該計畫則提供諮詢輔導與媒合推介，或工作崗位訓練提升技能與適應職場等全方位的協助，以協助失業勞工快速重返職場並補實企業人力缺口。

若企業透過公立就業服務機構僱用失業超過30天、且前一份工作屬受國際情勢影響產業的勞工，雇主可申請僱用獎助，每聘用1人，每月補助6,000元，最長可領6個月。

除依規定申請僱用獎助外，雇主也可搭配運用計畫中工作崗位訓練、職務再設計服務，協助雇月的勞工提升職務適應能力，並改善工作環境與作業效率，強化勞工就業適應與職場穩定度。

勞動部勞動力發展署舉例，49歲的小珍曾在機車零件產業擔任品保人員多年，離職後因年齡與產業變動，一度擔心找不到適合工作。公立就業服務機構就服人員依照她的專長和經驗，協助她透過「勞工就業通計畫」成功轉職到金屬製造業擔任品保工程師，重新找回工作與生活步調。

此外，雇主考量小珍工作需長時間使用電腦，也運用計畫中的職務再設計補助，添購螢幕及照明設備改善作業環境，有效減輕工作負擔並提升效率。

也就是雇主可以透過「勞工就業通計畫」僱用獎助與職務再設計資源，提升企業用人彈性，另一方面也達到計畫協助失業勞工再轉銜職場穩定就業的目的，對勞雇雙方可說相得益彰。

勞動力發展署強調，「勞工就業通計畫」透過整合就業媒合、工作崗位訓練、職務再設計及相關獎助措施，提供勞工與企業更完整的支持系統，協助失業勞工縮短待業期間，也協助企業穩定人力配置與提升留才成效，打造勞資雙方互利共好的就業環境。

職場 勞動部 雇主

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