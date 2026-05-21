國發會：均衡台灣重大建設推進 估年底完成率近3成
今年5月，淡江大橋順利通車，不僅是重大交通建設，更是國際級視覺藝術作品。國發會今天發布新聞稿指出，政府為了落實「均衡台灣」理念，持續推動152項重大建設，除了淡江大橋，預計115年底累計達標42項，整體完成率可達28%。
國發會今天召開第141次委員會議，會中提報「強化重大基礎建設動能，加速推動區域均衡發展」和經濟部「中小微振興發展計畫（方案）執行進度」兩案，並審議通過行政院交議、內政部函陳的「城鄉風貌綠生活營造計畫（116年－121年）」草案，全案將依決議陳報行政院核定。
國發會於新聞稿說明，加速推動區域均衡發展方面，5月12日順利通車的淡江大橋正是首都圈黃金廊帶交通路網關鍵拼圖，已有效縮短淡水與八里間車程約25分鐘，並分擔關渡大橋約30%的車流量。
政府各部會積極推動152項重大建設，至今累計已完成23項。國發會表示，今年預計有大安大甲溪聯通管、國道1號台南路段增設北外環交流道等重要工程完工。未來數年，竹科X基地軟體大樓二期、台中榮總第三醫療大樓、國家漫畫博物館主場館，以及蘇花安、台南捷運藍線一期等建設，也將陸續推進。
國發會主委葉俊顯強調，政府推動「均衡台灣重大建設」，有助於創造在地就業機會、縮小城鄉薪資差距，也可助攻「五大信賴產業」深耕地方，請各部會針對已核定的相關重大建設計畫，優先編列116年度預算積極辦理。
至於經濟部提報的「中小微企業多元振興發展計畫」執行情形，自114年1月啟動以來，已累計輔導逾30萬家中小微企業，達成階段目標89.3%，創造產值新台幣112.74億元，核准貸款金額達2570.5億元。
經濟部表示，數位轉型方面，已協助逾5萬家企業導入數位工具、培育超過30萬人次數位人才；淨零轉型已輔導超過9萬家企業，累計減少碳排22.81萬噸二氧化碳當量（CO2e）、節電4.18億度；通路拓展則透過多元布局協助企業開拓國內外市場，累計創造產值44.49億元。
葉俊顯表示，中小微企業是經濟與就業的基石，面對全球數位化與淨零轉型趨勢，政府應持續透過政策工具，協助企業提升韌性與競爭力。
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