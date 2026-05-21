國發會：均衡台灣重大建設推進 估年底完成率近3成

流通龍頭統一集團近兩年動作頻頻，布局目標從虛擬電商到實體通路，近期更傳出怡和餐飲集團準備出售旗下肯德基、必勝客，統一集團也是潛在買主。統一會從流通龍頭跨界到速食龍頭嗎？這一連串大動作的背後，意在打造一個「完整的生活概念」，穩固龍頭地位的同時，也讓同業倍感壓力。

2026-05-21 11:01