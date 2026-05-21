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川賴通話駁「台灣偷走晶片、半導體」？ 潘孟安：這當然不是事實

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府秘書長潘孟安（右）與國安會秘書長吳釗燮（左）上午前往立法院司法及法制委員會備詢。記者蘇健忠／攝影
總統府秘書長潘孟安（右）與國安會秘書長吳釗燮（左）上午前往立法院司法及法制委員會備詢。記者蘇健忠／攝影

美國總統川普昨晚親曝，將與賴清德總統談話。立委關切，川普數次針對稱「台灣偷走了晶片、半導體」，賴總統若有機會通話，是否請川普更正說法？總統府秘書長潘孟安表示，台灣絕對沒有偷走半導體，這當然不是事實，只是川普說法太簡略了，川普不知道半導體產業鏈的詳細製造過程。

立法院司法法制委員會21日審查2026年度總預算案之中總統府的部分。立委洪孟楷質詢提到，美國總統川普多次稱「台灣偷走了晶片、半導體」，這句話讓中華民國國民、台灣人民沒有辦法接受。他詢問，這是事實嗎？台灣有偷走半導體、偷走台積電、偷走晶片嗎？

潘孟安答詢強調，台灣絕對沒有偷走半導體！至於川普所說的，台灣政府已經有正式對外回應。

洪孟楷表示，並未看到總統府、行政院有表達正式抗議，或任何相關發言。川普一而再、再而三說這種扭曲的話，根本不是事實。他問及，潘孟安是否建議賴清德總統，跟川普談話的時候，請川普更正說法？潘孟安則說，政黨立場可以不一樣，但國家利益是一樣的。

洪孟楷追問，川普說台灣偷走半導體，這是事實嗎？潘孟安重申，「這當然不是事實啊！」洪孟楷再次詢問，賴總統如有機會通話，是否請川普更正談話？潘孟安則說，「當然！當然！我們要講事實，不是去跟這個…。」

潘孟安指出，所謂的半導體，台灣在30年前的確是跟美方買技術移轉，是跟Intel。經過30年的淬鍊，整個供應鏈提升，台灣才有今天的地位。對於台灣、全世界而言，這是半導體產業鏈的現實，也是事實。

潘孟安解釋，只是川普說法太簡略了，川普不知道這些製造過程，過去川普或其幕僚的專業背景，可能是在商業上，但製造業完全不是這麼一回事，「我在講的是一個事實」。因此，當川普首次談及此事，在台美關稅談判的時候，我方團隊已適時跟對方團隊表達，製造業不是像一般的商品買賣。

洪孟楷質疑，顯然我方團隊跟對方團隊並沒有下情上達，因為川普持續在講這樣的話？潘孟安說明，我方談判團隊都有表達。洪孟楷詢問，還是這是川普有意為之，川普明明知道，但刻意扭曲台灣？

潘孟安表示，對於川普的想法，他不予揣測。我方已如實把目前半導體產業跟台積電所有產業的結構鏈，向美方談判團隊都提過。美方財政部、商務部都非常清楚整個產業結構鏈，因此美方才會要求其將成為AI最重要的基地時，更需要台灣。

潘孟安 半導體 川普

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