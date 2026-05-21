科研基金短絀7,370萬元 中研院恐面臨資金短缺

國家科研基石面臨資金調度考驗。中央研究院21日於立法院教育及文化委員會書面報告中指出，2026年度中研院科學研究基金預算規畫首度由賸餘轉為短絀，預計來源與用途相抵後將差短7,370萬4,000元，中研院將首度移用以前年度基金餘額2億5,510萬元來全力支應 。

為了提升資源運用效能並延攬國際傑出人才，中研院自2014年奉准設立「科學研究基金」，透過彈性機制推動國家重大關鍵計畫。觀察最新的2025年度執行情形，科研基金整體運作良好，基金來源決算數為44億1,896萬9,720元，執行率達102.84%，主因是專案服務收入與國家生技研究園區招租成果亮眼；基金用途決算數則為43億9,018萬9,408元，執行率 102.24％，主要積極投入建置量子科技研究基地的核心設施儀器。

步入2026年度，在基金來源部分，2026年度編列43億9,070萬6,000元，較上年度法定預算微幅增加約2.18%。其中仍以勞務收入（服務收入）為最大宗，占比高達63.33%，預計可達27億8,043萬2,000元 ；其次則為公庫撥款收入，編列12億6,991萬5,000元，占比28.92%。

在基金用途方面，2026年度預算規模擴大編列至44億4,410萬元，較上年度增加1億7,029萬6,000元，增幅達3.97%。中研院對此表示，這主要是因為新增了多項前瞻性戰略計畫，包含量子科技研究基地與製程科學計畫、智慧多體學精準醫療導航系統計畫、大型海藻養殖暨深海碳封存技術與平台開發，以及多元碳捕捉與轉化成低碳料源等「淨零排放」整合技術驗證計畫，同時也依業務需要增列了先進設施建置計畫的預算。

由於用途增幅大於來源成長，導致2026年度預算案來源與用途相抵後，將出現7,370萬4,000元的差短，較上年度預算數賸餘284萬元相比，整體財務狀況首度由賸餘轉為短絀。中研院強調，未來將秉持謹慎管理與開源節流原則，妥善運用科學研究基金，同時持續開發自主財源，期望基金能永續經營，讓有限資源發揮最大社會價值，