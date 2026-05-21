孫安佐欠中研院栽培？ 廖俊智：我們沒有做軍火研究

藝人狄鶯日前呼籲中研院應栽培其子孫安佐，引發外界熱議。中研院院長廖俊智指出，中研院的徵才條件皆公開透明，且外界常混淆中研院與國家中山科學研究院（中科院），兩者研發方向不同，軍火研發領域應該是由中科院負責。

孫安佐（現改名孫健豪）因自製「神級火箭槍」影片遭警方逮捕，遭士林地院裁定羈押禁見兩個月，其母狄鶯開直播指出孫安佐是天才，中研院應栽培其子。21日立法院教育及文化委員會審查中研院預算，立委陳秀寳問及此事，廖俊智回應，「假如我沒記錯，這新聞是出現在娛樂版」，引發一陣笑聲。

廖俊智緩頰說，中研院所有徵才條件都在網站上公開揭露，要求非常清楚，評估內容包含學歷與研究成果等；不過，大眾有時候會誤會中研院、中科院與工業技術研究院（工研院）的不同，該時事新聞談及的屬於軍火研發領域，這部分應是由中科院負責，而非中研院的領域。

針對多位立委關注中研院攬才問題，甚至是否能再拿下一座諾貝爾獎，廖俊智指出，要說服優秀研究員到中研院，絕對不只是靠薪資，更取決於是否給予研究人員足夠的尊重，讓人才願意挑戰高度困難的科學問題，且在制度上應容許失敗、給予鼓勵，而非每日緊盯研究是否成功。

廖俊智表示，雖然大學教授與中研院研究人員的學術研究專業加給，過去曾調高15%，但如今已過三年，待遇標準仍需與時俱進地滾動檢討；不過他也強調，除了提升薪資，建立友善的科研環境是吸引國際頂尖人才的雙軌關鍵。此外，中研院也正持續優化家庭照顧、幼兒園、托嬰中心等後勤支持措施，致力建構全面性的友善科研生態圈。