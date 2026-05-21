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0到18歲每月補助5,000元 張惇涵：未來可當人生第一桶金

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統20日宣布推動「0到18歲成長基金」政策，行政院秘書長張惇涵21日表示，方案將分為兩階段實施，其中0至未滿6歲兒童，每人每月發放5,000元；6歲至未滿18歲則同樣每月5,000元，但其中2,500元將存入專屬帳戶，作為政府與年輕世代的「18歲約定」，未來年滿18歲時，至少可累積36萬元本金，供升學、創業等用途，目標最快明年上路，行政院預計下周提出完整規劃。

張惇涵指出，這是一項從0歲到18歲的完整成長支持方案，希望透過長期制度性設計，減輕家庭育兒負擔，同時協助年輕世代累積未來發展資本。

針對外界關注政策財源與法源依據，張惇涵表示，由於方案涉及一定程度修法，後續仍須立法院支持，整體「0到18歲全程支持家庭方案」將涵蓋生養、托育、教育、職場及居住等面向，透過減輕負擔與增加照顧服務，提供家庭更完整支持。

張惇涵指出，目前初步盤點共有18項政策措施，內容包含新方案、既有政策延續及加碼措施，部分涉及修法作業，希望能儘速提出完整方案，並由立法院加快審議，目標最快明年上路，行政院預計下周提出完整規劃。

對於國民黨質疑政策是跟進在野黨版本，張惇涵表示，相關方案已研議多時，從前總統蔡英文到賴總統任內，政府都持續推動少子女化對策，這次則是進一步整合盤點，希望透過新人口戰略回應台灣與全球面臨的人口挑戰。

張惇涵強調，方案不只是單純補貼，而是包含多項減輕家庭負擔的配套措施，政策核心在於讓經濟成果不僅全民共享，也能世代共享，不是一次性給付，而是長期照顧一個世代，甚至減輕家庭中三代共同承擔的壓力。

至於6歲至18歲階段為何採「一半領取、一半儲蓄」設計，張惇涵表示，考量部分家庭仍有即時減輕負擔需求，因此保留部分現金補助；另一方面，由於現行已有12年國教免學費政策支持，希望能替孩子預先累積一筆資金，未來無論選擇升學或創業，都能作為人生第一桶金，協助年輕人在成年後更順利迎接人生新階段。

張惇涵 基金 行政院

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