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數產署示警Threads假電商陷阱 提醒4點防詐騙

中央社／ 台北21日電

近期有民眾在社群平台Threads看到推廣自營農產品的貼文，準備下單時，詐騙集團卻以系統異常為由要求私下匯款，民眾因此落入陷阱。數發部數產署提醒，民眾應提高警覺，遵循勿點擊來路不明社群轉傳連結、拒絕異常儲值與私下金流等4大防詐要點，避免受騙。

數產署分享詐騙案例指出，有民眾在Threads上看到推廣自營農產品的貼文，抱著支持小農的心態點進連結，依指示註冊加入會員，準備下單結帳時，系統客服跳出訊息，聲稱因網站系統流量限制，可先透過私下匯款下單。

該名民眾認為金額不高，且誤以為透過推廣導流網站具有保障，便依指示匯款，未料詐騙集團後續又以「系統錯誤需補款」等理由多次要求匯款，民眾匯款達新台幣5萬多元後，驚覺一頁式網站與客服皆為騙局，隨即報警止損。

數產署指出，詐騙集團已逐漸轉移至Threads等新興社群平台，常假冒獨立創作者或素人刊登支持好友創業、分享自營網頁等貼文，並附上一頁式廣告網站連結，誘使網友點擊。

數產署表示，當民眾在一頁式平台選定商品準備結帳時，網頁常顯示「金流限制」或「網站系統升級」等異常通知，要求買家改採私下匯款，一旦付款，詐騙集團會以各種名義持續要求匯款。

數產署提醒，現在假網購平台與一頁式廣告真假難辨，民眾務必牢記防詐4大要點。第1，核對網址與留意OTP驗證碼，數產署指出，許多一頁式廣告網站網址與官方網站僅相差1個字母，民眾切勿點擊來路不明社群轉傳連結，並在輸入信用卡號或OTP前，再三確認網址真偽與安全性。

數產署表示，第2為拒絕異常儲值與私下金流，若電商平台拒絕使用信用卡或官方安全支付管道，要求私下匯款或提供第三方金流，極可能是詐騙，應立即停止交易。第3，查看統編與實體地址，合法電商均會揭露聯絡管道，若一頁式廣告網站上的公司名稱、統編、實體地址等資訊模糊或缺漏，應立刻關閉網頁。

數產署強調，第4為黃金時間內停卡報案，若民眾不慎輸入信用卡號或完成匯款，務必在第一時間聯絡發卡銀行辦理停卡止損，並撥打165反詐騙諮詢專線報案，完整保留對話紀錄與購買憑證，以利後續司法調查。

詐騙集團 Threads 農產品

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