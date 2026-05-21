柏瑞巨人基金經理人：AI 提供台股前所未有的投資機會

在AI技術快速落地與全球科技資本支出持續擴大的驅動下，預期台股下半年將延續上漲動能。柏瑞投信表示，儘管中東局勢和美國聯準會（Fed）貨幣政策仍有變數，但台股整體產業基本面穩健與長期投資價值並未改變。AI產業已進入實質應用與企業導入階段，台灣憑藉完整的供應鏈與高市占的雙重優勢，持續站穩全球核心地位，可透過主動式選股的台股投資組合，掌握下一波AI科技升級的潛在契機。

柏瑞投信指出，在AI題材帶動下，台股年初至今表現仍居亞洲主要股市前段班，從基本面來看，台股企業獲利仍維持成長軌道。根據外資券商Goldman Sachs在3月底預估，台灣2026年整體企業盈餘年增逾30%，其中，AI相關產業成長幅度更達44%，顯示AI需求已成為驅動企業獲利的核心動能。

此外，根據全球四大雲端服務供應商（CSP）於4月底公布最新的AI資本支出顯示，2026年合計總規模預計將超過7,000億美元，年增近七成，反映企業端的AI投資需求快速提升。而未來AI投資將從基礎建設邁向實質應用，料將帶動更廣泛的產業升級與商業化機會。

柏瑞巨人基金經理人高豪志表示，在此趨勢下，台灣供應鏈有望受惠程度最深。台灣掌握全球約90%伺服器組裝與70%以上晶圓代工的市占率，並在先進封裝、散熱及電源等關鍵零組件都維持高度競爭優勢。隨著AI伺服器規格升級與算力需求爆發，相關零組件價格與出貨量同步提升，產業動能由單純技術驅動轉向供需結構推升。

高豪志指出，值得注意的是，AI發展邏輯與過去智慧型手機周期截然不同。從規格升級更快、到AI零組件的價格快速拉升，以及台廠具有先進者優勢使得對手難以複製，皆使台灣電子供應鏈受惠程度明顯提升，且價格不易下跌，將帶來更穩定的獲利成長，並提供前所未有的投資機會。

此外，由於台灣在全球科技供應鏈的地位持續提升，全球指數編纂機構MSCI（明晟）近期公布最新半年度調整結果，台股在包括MSCI全球市場指數、MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數的權重全都獲得調升，市場預估將為台股吸引更多被動與主動資金的長期配置。