冷眼集／大撒幣缺配套 恐賠上財政韌性

賴清德總統宣布將提出千億元規模的中小微企業及傳統產業升級轉型計畫，讓經濟成長成果真正被全民共享。也就是說，這個計畫要處理的是產業結構失衡與經濟紅利分配不均的困境，利多政策向來掌聲多於噓聲，問題是，如果缺乏完整配套，大撒幣非但解決不了問題，甚至恐賠上犧牲財政韌性的代價。

先不論這千億元方案未來會如何包裝，至少顯示賴政府清楚知道台灣經濟長期存在的結構性問題：產業發展過度偏重高科技產業。

近年來ＡＩ、高效能運算，以及雲端資料服務需求強勁，帶動出口規模及股市市值頻創新高，去年經濟成長率飆升至百分之八點六八、創十五年新高。然而，高科技產業創造的就業人口其實有限，多數勞工仍集中在中小微企業與傳統產業，形成科技業坐擁高薪，非科技業則相對低薪化的現象。從月薪中位數僅三萬八千元、全年總薪資中位數僅約五十五萬元的數字來看，多數民眾難以共享高度成長的經濟果實。

賴總統要讓人民有感的方向沒有錯，問題在於，政府過去對中小企業的補助與振興政策不少，真正能改變產業體質與薪資結構的卻很少。

產業研究學者認為，台灣中小微企業真正缺乏的，不只是設備或補助，而是數位能力、人才與經營模式升級，政府若只是補助企業購買軟體、導入ＡＩ工具，卻沒有同步協助企業進行流程改造、人才培訓與商業模式轉型，將難以真正提升生產力。

過去的補助經驗也經常發現，容易申請到補助的，多半是具有一定行政能力、熟悉政府計畫的較具規模中小企業，真正缺乏資源的微型企業，容易因缺乏人力及不懂程序而被排除在外，若千億元方案沒有改善申請門檻與輔導機制，最後恐怕難以照顧到真正弱勢、需要升級才能活下去的中小微企業。

賴總統選在就職兩周年的時間點，宣示要提出千億元的計畫來協助中小微企業，但經濟部等相關部會對於具體計畫內容卻一問三不知，究竟這千億元方案會成為改變台灣產業失衡的關鍵工程？還是再次流於數字堆疊與政治語言包裝，除了賴總統拋出的想法，行政團隊還欠外界一個完整的說法。