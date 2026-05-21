利多政策照顧百業 助中小微企業、傳產升級

賴清德總統昨在五二○就職兩周年談話釋出政策利多，宣布將提出一項規模一千億元計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。賴總統說，一千億規模的計畫，大約是八年期程，不會對其他施政造成排擠效應，是多年期的「中小微傳統產業加速振興計畫」，希望擁有百分之八十工作機會的中小微企業，都能得到政府支持。

行政院長卓榮泰昨出席石門水庫聯通管隧道貫通典禮，致詞時回應中小微企業補助新政策。他說，在總統指示下，行政院已責成國家發展委員會、經濟部及勞動部共同研擬中小微企業轉型升級條例；此外，未來也將提出規模一千億元的計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，實現「均衡台灣」的理念。

卓榮泰說，過去幾年高科技產業發非常快，中小微企業不是沒發展，但相對上速度和廣度遠遠不及，所以總統宣布要照顧中小微型企業。

經濟部長龔明鑫昨赴立法院經委會受訪指出，賴總統應該是看到高科技產業發展的很好，稅收增加，可以增加對中小微企業的支持，讓百工百業都受惠於經濟成長的果實，這是比較好的政策方向，經濟部將進一步規畫及落實相關措施。

龔明鑫說，卓榮泰上任後，連續兩年針對中小企業增加的預算規模都超過一百億元，並預估明、後年也會超過百億元，如今賴總統再宣布加碼，等於是「倍增再倍增」。

賴總統提到，台灣目前有幫助中小微企業的「中小企業發展條例」，為強化效能，將轉型為「中小微企業轉型升級發展條例」，協助產業提升競爭力，非常重要的是，不單只給中小企業幫助，未來可能是一個工業區、或一個產業聚落來給予協助。

賴總統說，過去是工業支持科技產業，現在科技產業發展有成，要回過頭來帶動傳統產業，概念就是一個生態系。他舉例，台積電是國際級大公司，正在推動其原物料、設備、協力廠商在地化，台灣有很多高科技產業，在國際上舉足輕重，高科技產業發展有很多細項，包括半導體、資通訊、電子零組件或被動元件、印刷電路板，政府要利用高科技協助中小微企業根要扎得更廣、扎得更穩，讓台灣中小微企業在高科技產業發展時，能夠被帶動、能夠因此受惠，而不是高科技產業發展高科技產業的，然後中小微企業就自己孤軍奮鬥。

賴清德強調，未來是利用法制、用經費、預算、政策等，方向上是一個「生態系」去推動，讓百工百業都能發展，讓一七○萬家、一千多萬個勞工，可以安居樂業。

在氣候與能源轉型上，賴總統說，台灣要穩定供電，也要減碳轉型。面對經濟發展，及ＡＩ與高效能運算帶來的用電需求，政府會務實評估各種能源選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續可以並行不悖。轉型不會一夕完成，但方向不能遲疑。