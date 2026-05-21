扶植中小微企業及傳產升級轉型 工總喊缺工、加盟協會籲分眾輔導

賴清德總統在就職演說中提出規模千億元的加速中小微企業及傳統產業升級轉型計畫，工商團體認為，政府資源能夠挹注到中小企業是好的方向，但除了資金上的協助，企業在升級轉型、提高競爭力的過程中，仍面臨了人力的缺乏、淨零轉型的挑戰。

工總表示，政府願將更多資金投入扶持中小企業是好事，但因細節未公布，目前無法多做評論。但對於升級轉型面對的困難，工總則說，「缺工」已連兩年是業界認為最大的問題。

工總指出，政府的長期目標，要提高國家生育率來解決缺工，但短期問題仍需要面對，雖然現在不管是數位化的導入、ＡＩ協助都能提高生產效率，但如果政府的計畫中能夠有更強的力道來協助產業分憂也是好的。

台灣連鎖加盟促進協會則說，肯定政府提出千億元計畫，將中小微企業、傳統產業與服務業納入升級轉型的政策核心，尤其台灣不能只有科技產業亮眼，更要讓科技成果真正外溢到百工百業。

加盟協會指出，台灣雖被稱為「科技之島」，但根據經濟部中小及新創企業署「二○二五年中小企業白皮書」的調查，中小企業實際導入ＡＩ的比率僅約百分之四，也反映出台灣產業發展正出現明顯的「Ｍ型化」落差：一端是高度國際化、技術領先的科技業，另一端則是大量仍受限於資金、人才與數位能力的中小企業、傳統產業與服務業。加盟協會建議，政府後續在制度設計上，應更重視分眾輔導、人才培力與場域導入，讓中小企業不只是政策受益者，更能成下一波產業升級的主體。

三三會理事長林伯豐則說，賴總統事前並未與傳統產業業者溝通，「賴總統的經濟政策，跟工商企業界是『只有表達，很少有溝通』」。他表示，企業界希望能與總統府建立更多實質交流，才能進一步凝聚有利台灣經濟發展的共識。