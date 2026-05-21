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三三會：務實修補兩岸關係

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

三三企業交流會昨（20）日舉行5月例會。對於賴清德總統執政兩周年談話內容，理事長林伯豐受訪時表示，期許政府加強引進外資，並兼顧美國、日本、中國大陸三大市場，同時提出五點建議，期望務實修補兩岸關係。

賴總統昨日發表並發表執政兩周年談話，拋出加速中小企業及傳產升級、0-18歲成長津貼等政策，各界也關心產業界看法。

林伯豐表示，希望賴總統更加重視經濟議題、強化引進外資，特別是像輝達這樣的企業。林伯豐強調，加強布局引進外資，對於台灣國際經濟形象、及經濟發展都有幫助。

賴總統昨日也提出，將推出規模1,000億元計畫，加速中小微企業與傳統產業升級轉型，並透過科技產業帶動傳產發展，讓國家發展落實到百工百業。林伯豐表示，總統面對工商企業界「較多表達，較少溝通」，工商界盼能與政府多多溝通、彼此交換意見，相信對台灣經濟會更有幫助。

兩岸 林伯豐 輝達

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