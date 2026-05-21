三三會：務實修補兩岸關係

賴清德總統在就職演說中提出規模千億元的加速中小微企業及傳統產業升級轉型計畫，工商團體認為，政府資源能夠挹注到中小企業是好的方向，但除了資金上的協助，企業在升級轉型、提高競爭力的過程中，仍面臨了人力的缺乏、淨零轉型的挑戰。

2026-05-21 00:19