總統：千億元振興中小企業 務實評估各種能源選項

賴清德總統昨（20）日表示，將提出1,000億元「中小微傳統產業加速振興計畫」，執行期間約八年，要讓科技產業帶動傳統產業，以「生態系」方式推動。談及能源議題，賴總統說，面對經濟發展、AI用電需求，政府會務實評估各種能源選項。

賴總統昨日發表520就職兩周年談話，向國人說明產業政策、能源、國防、兩岸等議題。他表示，今年第1季經濟成長率13.69％，是39年來單季新高，今年將突破7％，名目GDP總值將高達32兆元。

賴總統談話重點

外界關注產業發展不均，如何「均衡台灣」？賴總統表示，為加速並加大產業轉型力道，政府將提出1,000億元規模的「中小微傳統產業加速振興計畫」，預估為八年期，用以協助中小微產業升級轉型，希望各行各業、擁有80%工作機會的中小微企業，都能夠得到政府支持。

賴總統也說，AI新十大建設中，三大基礎建設、三大關鍵技術，要發展成三大目標，其中一個目標，就是到2040年前，幫助至少100萬家的中小微企業可以智慧化。這是用AI新十大建設來幫助中小微企業，或是中小微企業多元振興方案這個支持計畫。

他提到，台灣目前有幫助中小微企業的《中小企業發展條例》，為強化效能，將轉型為《中小企業升級轉型發展條例》，協助產業提升競爭力，非常重要的是，不單只給中小企業幫助，未來可能是一個工業區、或一個產業聚落來給予協助。

賴總統說，過去是工業支持科技產業，現在科技產業發展有成，要回過頭來帶動傳統產業，概念就是一個生態系。高科技產業有很多協力廠商，包含半導體、資通訊、電子零組件、機械產業都有，政府要協助他們扎根更深、更廣。

他強調，政府透過法制、經費、預算、政策，方向上是整個生態系去推動，讓百工百業都能發展，讓170萬家、1,000多萬勞工能夠安居樂業。

氣候與能源轉型上，賴總統則說，台灣要穩定供電，也要減碳轉型。面對經濟發展，及AI與高效能運算帶來的用電需求，政府會務實評估各種能源選項，確保能源安全、產業競爭力與環境永續可以並行不悖。轉型不會一夕完成，但方向不能遲疑。