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油氣漲價 電價有壓 經長：台電不能倒

經濟日報／ 記者江睿智歐芯萌／台北報導

中東戰爭持續，中油兩波氣價調漲，台電5月起天然氣每個月成本將增加130億元，外界關切9月電價是否有上漲壓力。經濟部長龔明鑫昨（20）日表示，經濟部會適時向行政院反映，台電不能倒，須穩定供電並照顧民生。

行政院長卓榮泰昨日表示，戰爭形勢未明，將以穩定民生為優先。但電價漲不漲、如何調整，交由審議委員會決定，審議會也會觀察社會需求、民生穩定。

中東戰事開打推升國際能源價格，台灣中油3月31日宣布發電用天然氣價格漲幅高達41.58%，史上單月最大漲幅。中油4月底再宣布調漲發電用天然氣價9.34%，連二月上漲。加上4月電價凍漲，台電今年財務壓力大。

立法院經濟委員會昨日審查台電、台糖今年度預算。民進黨立委邱志偉質詢關切台電財務，強調「台電不能倒」，應以「國安問題」看待，並詢問經濟部態度？

龔明鑫表示，台電不能倒，須穩定供電並照顧民生，審查電價時會把所有資訊提供委員會，同時讓行政院了解。

台電董事長曾文生表示，若以台電天然氣成本每月增130億元，電價是無法完全支應。他表示，中油兩波反映氣價後，國際能源價格也稍有回檔，但長期狀況還要再觀察，9月距今尚有一段時間，主要看中油進口價格。

他表示，今年預算原預估虧損約280億元，目前國際情勢有趨緩跡象，需觀察後續發展，目標是不讓虧損比原編預算更惡化。

台電 龔明鑫 中東

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