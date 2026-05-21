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Meta 平台詐騙多 政院說重話
Meta旗下Facebook、Threads及Instagram等社群平台詐騙貼文氾濫，行政院打擊詐欺指揮中心昨（20）日說重話，要求Meta立即修正演算法與偵測機制，不排除修法，評估以受害人數或詐騙貼文數量作為裁罰依據，祭出重罰。
行政院指出，政府打擊平台詐騙重點不只是「刪文」，而是建立「提前預警、快速降溫、提高詐騙成本」防制機制，要求平台業者負起應有社會責任。
刑事警察局統計，今年前四月，Meta旗下社群平台涉及詐騙案件達1.4萬件，占比達84.31%，財損金額約13.62億元，占比高達86.2%，顯示Meta平台仍是詐騙集團主要活動渠道。
其中，Threads平台近來網購詐騙案件攀升，尤以假冒政府機關販售農產品最為常見。
另iPhone、Switch 2及PS5等熱門商品，也經常以「倒店出清」、「新開幕免費贈送」等名義吸引用戶上當，並盜用實體店家街景照片增加可信度。
打詐中心指出，許多詐騙貼文即使遭檢舉下架，短時間內仍會以相同圖文重新上架，顯示Meta偵測機制存在明顯漏洞。
政府要求Meta建立「重複詐騙內容識別機制」，即時攔截、而非僅事後補救；並呼籲Meta建立更完善的商家身分驗證制度，降低小型商家及個體工作者遭冒名風險。
行政院表示，未來研議修正《詐欺犯罪危害防制條例》時，將評估以受害人數或詐騙貼文數量作為裁罰標準，對未善盡管理責任的平台祭出更重罰則；同時，也將支持受害者與商家採取法律救濟，協助向平台提出損害賠償。
Facebook先前因為廣告資訊揭露不完全以及未揭露委託刊播者等問題，三度遭到裁罰，合計已罰1,850萬元。
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