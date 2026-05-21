經濟部統計處昨（20）日指出，傳產外銷接單已連兩個月正成長，除了AI商機帶動相關電子化學品及金屬訂單，也因中東戰爭使價格上漲，訂單金額呈現年增；地緣政治因素尚未消除前，5月傳產接單仍有機會維持正成長。

傳產接單轉為正成長，是否代表景氣春燕來了？經濟部統計處長黃偉傑表示，不能解讀為需求回溫，全球主要預測機構仍下修今年經濟成長率。

針對傳產接單連二月正成長，黃偉傑分析，3月主要有兩大因素，一是AI商機帶動相關電子化學品及金屬訂單，二是中東戰爭開打，出現急單及價格因素支撐；到了4月，傳產急單、大單趨緩，惟價格因素及AI相關供應鏈需求仍在。

經濟部統計，4月基本金屬製品接單20.8億美元，年增4.5%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI相關供應鏈需求及銅價上漲，致訂單成長，惟鋼市因全球經濟不確定性高，客戶下單保守，抵銷部分增幅。4月機械產品接單20.7億美元，年增23.4%，主因半導體業因應新興科技積極擴充產能，帶動半導體設備需求上揚，加上自動化設備持續強勁。