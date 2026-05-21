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前四月對美接單創高
美國市場AI需求暢旺，經濟部統計處昨（20）日指出，4月美國訂單329.2億美元，歷年同月新高，歷年單月次高，僅次於3月，年增62.6%。累計今年前四月美國訂單1,199.1億美元，歷年同期新高。
經濟部統計處長黃偉傑表示， 4月美國訂單以資訊通信產品增加81億美元或增150.3%較多，主要與AI需求相關，包括伺服器、半導體、網通、電源供應器等。
4月中國大陸及香港訂單152.7億美元，歷年同月新高，年增29%，以電子產品增加31.7億美元或增45.3%較多。
黃偉傑表示，大陸也有刺激內需政策，因此對台灣下單增加；資通訊產品訂單中，大陸通用型伺服器訂單也增加，整體大陸經濟動能也有改善。累計今年前四月大陸及香港訂單557.8億美元，為歷年同期次高。
4月東協訂單179億美元，歷年同月新高，歷年單月第二高，較3月179.1億美元略減0.1%，年增61.7%，其中以資訊通信產品增加33.8億美元或增84.2%較多、電子產品增加28.9億美元或增66.2%次之。
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