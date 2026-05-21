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連15紅…外銷訂單寫最強4月 衝上874億美元、年增48%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部昨（20）日發布4月外銷訂單金額874.5億美元，歷年同月新高。 聯合報系資料照
經濟部昨（20）日發布4月外銷訂單金額874.5億美元，歷年同月新高。 聯合報系資料照

經濟部昨（20）日發布4月外銷訂單金額874.5億美元，歷年同月新高、單月第二高，年增48.1%，連續15個月正成長。經濟部預估，AI需求帶動下，5月接單有機會再衝900億美元大關。

經濟部統計處長黃偉傑表示，新興科技應用商機持續發酵，各國積極投資AI基礎設施，將挹注半導體製造及伺服器相關供應鏈訂單動能，有助支撐外銷訂單穩步成長。他預估，今年內，接單有望月月超過800億美元。

近一年外銷訂單
近一年外銷訂單

AI需求暢旺，經濟部曾在今年初預估，除過年因素外，今年接單有望月月700億美元，沒想到3月接單就直衝900億美元大關來到911.2億美元，表現超亮眼。4月接單為874.5億美元，但經濟部預估5月接單金額在890億美元至910億美元，有機會再闖900億美元大關，年增預估46.4%至49.7%，呈現高度成長。

黃偉傑表示，4月接單金額較3月減少4%，主要是3月中東戰爭開打，3月傳產出現備貨急單及價格因素推升，4月備貨急單減少但價格因素仍在，因此4月年增率表現不錯。

黃偉傑分析，台灣在AI供應鏈扮演關鍵性角色，今年下半年有新型AI伺服器、新消費性電子產品上市，支撐下半年訂單，只要沒有其他不確定因素，到今年底有望月月接單超過800億美元。

4月主要接單地區
4月主要接單地區

經濟部表示，4月外銷訂單874.5億美元，歷年同月新高，歷年單月第二高，僅次於今年3月水準；4月接單年增48.1%，主因AI、高效能運算及雲端資料服務需求持續強勁，帶動相關供應鏈需求擴張，加上國際原物料價格上漲所致。今年前四月累計接單金額3,193.6億美元，年增49.5%，歷年同期新高。

資訊通信貨品4月接單314.6億美元，年增89.7%，主因AI應用及雲端資料服務需求熱絡，推升伺服器與網通產品接單成長。4月電子產品接單359.4億美元，年增45.9%，主因AI、高效能運算等新興科技應用加速推展，帶動晶片通路、記憶體、IC製造等接單續增。

經濟部指出，4月資訊通信、電子產品接單金額，雙雙創下歷年同月新高、歷年單月第二高，皆僅次於今年3月。

經濟部 供應鏈 外銷訂單

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