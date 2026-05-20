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台灣首富換人！富比士富豪榜出爐 國巨董座陳泰銘擠下郭台銘稱冠
台灣首富換人。根據富比世（Forbes）即時富豪榜，國巨董事長陳泰銘登上台灣首富寶座。根據富比世最新資料，陳泰銘以156億美元個人淨值，超越鴻海創辦人郭台銘的150億美元，成為台灣首富。陳泰銘在全球富豪中排名第186，郭台銘則是全球第199。
被動元件大廠國巨，近來股價強勢飆漲，今年迄今漲幅高達125%。
台灣第三至第十名富豪依序是林百里（140億美元）、鄭崇華（133億美元）、蔡明介（92億美元）、張忠謀（91億美元）、蔡明忠（83億美元）、蔡明興（80億美元）、張聰淵（69億美元）、蔡宏圖（69億美元）。
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