台灣首富換人！富比士富豪榜出爐 國巨董座陳泰銘擠下郭台銘稱冠

癌症治療成效，往往取決於能否及早發現與精準診斷。然而，傳統病理檢測就像把一塊蛋糕只切下「一薄片」拿來觀察，許多藏於組織深處的重要資訊可能因此難以完整呈現。臺灣生技新創捷絡生技（JelloX Biotech）開發「AI賦能3D病理檢測技術」，將病理診斷從「平面」推進到「立體」，並透過AI影像分析，協助病理醫師從不同角度與深度觀察病灶，提升疾病判讀資訊完整性。 目前，捷絡與臺灣數家醫院共同提出3D病理檢測自費醫令申請。待申請通過後，民眾將可以於醫院自費接受相關檢測服務。 研究成果登國際會議 臨床應用受關注 捷絡生技今年再度受邀於由羅氏診斷舉辦的國際癌症診斷會議「Tucson Symposium 2026」發表兩項研究成果，內容涵蓋大腸瘜肉風險評估與肺癌免疫治療生物標記（PD-L1）與免疫治療療效關聯性分析。兩項成果均提供民眾及醫師在做治療決策時能有更精準的訊息。 研究指出，透過3D病理分析，大腸瘜肉病例中約有32%患者的風險等級被重新歸類至較高風險族群；在肺癌PD-L1分析上，則可提供更精準的分類資訊，作為免疫治療評估參考。 此外，美國亞利桑那州鳳凰城市長Kate Gallego於今年4

2026-05-20 16:35