春燕來了？台灣四大傳產貨品外銷訂單連二月轉正 5月有望續成長

經濟部統計處20日指出，台灣傳產接單已呈連續兩個月正成長，除了AI商機帶動相關電子化學品及金屬訂單外，主要則是受惠於中東戰爭帶來價格因素，因此訂單金額呈年增；在地緣政治未消除前，5月我國傳產接單仍有機會維持正成長。

傳產接單轉為正成長，代表傳產景氣春燕來了？經濟部統計處長黃偉傑表示，不能解讀為全球需求回溫，全球主要預測機構仍下修今年經濟成長率。

針對傳產接單得以連續2個月呈正成長，黃偉傑分析，3月主要有兩大因素，一是AI商機帶動相關電子化學品及金屬訂單，二是3月中東戰爭開打，出現急單，以及價格因素支撐；到了4月，傳產急單、大單已經趨緩，惟價格因素及AI相關供應鏈需求仍在。

經濟部統計指出，4月基本金屬製品接單20.8億美元，年增4.5%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI相關供應鏈需求及銅價上漲，致訂單成長，惟鋼市因全球經濟不確定性高，客戶下單趨於保守，抵銷部分增幅。

4月機械產品接單20.7億美元，年增23.4%，主因半導體業者因應新興科技，積極擴充產能，帶動半導體設備需求上揚，加上自動化設備需求持續強勁。

4月塑橡膠製品接單15.9億美元，年增8.2%，主因國際油價較上年同月增加（OPEC 4月油價年增57.7%），推升產品價格跟漲。4月化學品接單15.5億美元，年增0.5%，主因產業用化學品接單成長，惟部分產品因需求未明顯回升致接單減少，抵銷部分增幅。