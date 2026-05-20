美國AI需求太強勁！今年前四月外銷訂單1199億美元 創歷年同期新高

美國市場AI需求暢旺，經濟部統計處20日指出，4月美國訂單329.2億美元，創歷年同月新高，歷年單月第2高，僅次於3月，年增62.6%。累計今年前四月，美國訂單1,199.1億美元，創歷年同期新高。

經濟部統計處長黃偉傑表示， 4月美國訂單以資訊通信產品增加81.0億美元或增150.3%較多，主要與AI需求相關，包括伺服器、半導體、網通、電源供應器等。

4月中國大陸及香港訂單152.7億美元，創歷年同月新高，年增29.0%，以電子產品增加31.7億美元或增45.3%較多。

黃偉傑表示，中國大陸也有刺激內需政策，因此對台灣下單增加；另外，資通訊產品訂單中，中國大陸通用型伺服器訂單也增加，整體中國大陸經濟動能也有改善。累計今年前中國大陸及香港訂單557.8億美元，則創歷年同期次高。

4月東協訂單高達179.0億美元，創歷年同月新高，歷年單月第2高，較3月179.1億美元略減0.1%，較上年同月增61.7%，其中以資訊通信產品增加33.8億美元或增84.2%較多、電子產品增加28.9億美元或增66.2%次之。黃偉傑表示，東協訂單主要伺服器、及記憶體。累計今年前四月東協訂單646.2億美元，創歷年同期新高紀錄。