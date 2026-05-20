Grab聲明：台灣資料儲存境外 華為無法取得台灣圖資

東南亞叫車與外送巨頭Grab收購台灣foodpanda業務受到台灣立法委員與外送員質疑，認為有資料儲存地點、地圖資料外洩與中資股東議題。

Grab20日發布聲明，強調資料將不儲存在中國大陸，遵循台灣資料管理相關法規，首選AWS服務；大股東Uber不參與Grab日常營運業務；沒有持股比率高於5%的中資股東；華為與台灣地圖資料沒有關係，也無法取得台灣地圖資料。

Grab指出，收購案宣布以來，持續仔細聆聽台灣各界不同的聲音，也尊重社會對市場競爭、數據安全及更廣泛公共利益等議題所展開的討論。注意到各界對於數據安全的疑慮。

Grab指出，針對數據相關疑慮，承諾遵守台灣當地的法規及所有適用的法律要求。未來在台灣所涉及的任何營運，也都將符合相關數據治理、網路安全規範，以及遵循台灣《個人資料保護法》。

其次，Grab強調首選雲端服務供應商為 Amazon Web Services （AWS）。Grab App中的所有數據，皆儲存在中國大陸以外的安全數據中心，資料主要儲存於新加坡。有嚴格的權限管理與稽核監控措施，確保僅有經授權的人員得以存取相關資料。

Grab表示，為展現當責態度，正積極接觸在地專業顧問檢視相關作業流程，以確保未來若台灣業務獲得核准，Grab 在台灣的營運將全面符合相關法律及監管要求。

在合作夥伴部分，因Grab被質疑採用中國大陸地圖，Grab表示與廣泛的全球供應商及合作夥伴合作，相關的正式協議均符合當地相關法規與合規要求。Grab Maps與華為之間的合作並無涵蓋台灣市場，並承諾將永久持續維持此作法。

Grab 與華為 Petal Maps 的合作，僅限於新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、緬甸及柬埔寨等八個東南亞市場，並且不涉及任何用戶資料，華為無法透過與 Grab的合作關係存取任何台灣地圖資料。

Grab表示，機構投資人結構全球化，其中超過一半來自美國，其次為日本、英國及新加坡。根據 Grab的雙重股權結構（dual-class share structure），集團執行長暨共同創辦人陳炳耀（Anthony Tan）擁有多數投票權。公司所有的策略決策均由Grab於新加坡的管理團隊獨立制定。 Uber持有Grab約13%的普通股，但投票權低於4%。Uber的持股來自於2018年將其東南亞業務出售給Grab所取得，該交易並無適用於台灣的競業限制條款。Uber並未參與Grab的日常營運管理，Uber董事已迴避所有與台灣相關的董事會決策。其他主要股東並無持股比例超過5%的中國機構投資者。