快訊

賴總統提0至18歲每月領5千「兒少成長津貼」 衛福部曝初步規畫不排富

北市私立復興高中小學部驚傳食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台電財務吃緊、10月漲電價？卓榮泰：穩定民生優先

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

中東戰事延燒，台電預算相較於2025年稅前淨利739億元，2026年財務狀況再度變差，稅前虧損280億元，外界關注10月電價是否調漲。行政院長卓榮泰表示，戰爭形勢未明，將以穩定民生為優先。但是電價漲不漲、如何調整，交由審議委員會決定。審議委員會也會觀察社會需求、民生穩定。

行政院長卓榮泰20日率相關部會赴立法院會進行「軍購特別預算案」報告並備質詢。立委王鴻薇質詢問及，中東戰事波及台電財務負擔加重，10月份會有調漲電價的可能嗎？

卓榮泰答詢回應，台電吸收了很多LNG的漲價負擔，所以財務狀況確實值得檢討。天然氣進口成本增加，中油吸收了，台電也吸收了。台電發電這部分是台電吸收的，中油是吸收民生使用的部分。

卓榮泰表示，站在行政院的立場，這個時候，戰爭還在形勢未明當中，將以穩定民生為優先。但是電價漲不漲、如何調整，交由審議委員會決定。他認為，審議委員會也會觀察整個社會的需求、民生的穩定。

王鴻薇表示，她具體的建議，第一，俄烏戰爭還沒有結束，油價也在凍漲之中，此刻不宜談到未來可能調漲電價。第二，台電最近發生改logo的事情，引起很多社會大眾疑慮，質疑台電在虧損的狀況之下，還有錢去換 logo？因此在這樣的疑慮之下，她也認為不宜談到調漲電價。

台電 電價 卓榮泰

延伸閱讀

10月電價要漲了嗎？龔明鑫：有兩大原則，將為中油台電向政院爭取補貼

中東戰爭每月天然氣成本增130億元 台電董座：電價無法完全反映

台電換Logo、核三室內乾貯採購案爭議 經長龔明鑫：尊重並支持

卓揆宣布0-18歲國家養 育兒假延至6歲、提供住宅減稅優惠

相關新聞

三星營收贏台積電卻爆「史上最大罷工」 謝金河示警：給台灣上了寶貴一課

南韓科技巨擘三星電子勞資談判徹底破局，工會宣布因無法接受南韓國家勞資關係委員會的調解建議，自明（21）日起發動超過4.8萬名成員的「史上最大規模罷工」。對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書直言，這場大罷工宛如「台灣的一面鏡子」，更給台灣政府與企業上了寶貴的一課。

賴政府推千億助傳產轉型 三三會林伯豐籲：先與企業界充分溝通

三三會今（20）日舉行5月例會，適逢賴清德就職滿兩周年。理事長林伯豐會前接受媒體採訪時，針對政府經濟政策、生育補助、兩岸交流及外資來台等議題發表看法，呼籲政府加強與工商界溝通，並恢復兩岸正式交流機制，以利台灣整體經濟發展。

賴清德宣布1000億元支持中小微企業 經長：總統要加碼 經濟部會落實

總統賴清德今日發表執政2周年談話，表示將提出1000億元加速中小微企業及傳統產業的升級轉型計畫。經濟部長龔明鑫表示，中小微企業振興方案去年今年都超過100億元，明年也會超過100億元，總統要加碼支持中小微企業，這是比較好的政策方向，經濟部會落實此項政策。

10月電價要漲了嗎？龔明鑫：有兩大原則，將為中油台電向政院爭取補貼

立法院經濟委員會今日審查台電115年度預算，相較於114年稅前淨利739億元，115年財務狀況再度變差，稅前虧損280億元，由於美伊戰爭開打後，能源成本大增，立委質詢台電10月電價是否會調漲？經濟部長龔明鑫提示有兩大原則：穩定物價、台電不能倒，會向行政院反映台電跟中油為穩定物價而增加的財務負擔，爭取補貼。

影／天然氣價格波動營運成本上升 龔明鑫：要求台電開源節流

經濟部長龔明鑫上午在立法院受訪表示，核安為重中之重，針對台灣電力公司核三廠室內乾貯採購案爭議，已支持台電採取法律行動，維護公司聲譽。該案遭廠商提出四大質疑並指控護航違規引發關注，台電已強烈否認並指控不實。

分享新加坡外長的經驗 童振源揭AI如何改寫外交工作

人工智慧（AI）正在改變世界，連外交工作也不例外。駐新加坡代表童振源就在臉書分享，新加坡外交部長維文日前在新加坡AI工程師大會上分享，他如何花了三個月時間，親手為自己打造一套AI代理人系統。他坦言，如今「已經不敢把它關掉」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。