台電財務吃緊、10月漲電價？卓榮泰：穩定民生優先

中東戰事延燒，台電預算相較於2025年稅前淨利739億元，2026年財務狀況再度變差，稅前虧損280億元，外界關注10月電價是否調漲。行政院長卓榮泰表示，戰爭形勢未明，將以穩定民生為優先。但是電價漲不漲、如何調整，交由審議委員會決定。審議委員會也會觀察社會需求、民生穩定。

行政院長卓榮泰20日率相關部會赴立法院會進行「軍購特別預算案」報告並備質詢。立委王鴻薇質詢問及，中東戰事波及台電財務負擔加重，10月份會有調漲電價的可能嗎？

卓榮泰答詢回應，台電吸收了很多LNG的漲價負擔，所以財務狀況確實值得檢討。天然氣進口成本增加，中油吸收了，台電也吸收了。台電發電這部分是台電吸收的，中油是吸收民生使用的部分。

卓榮泰表示，站在行政院的立場，這個時候，戰爭還在形勢未明當中，將以穩定民生為優先。但是電價漲不漲、如何調整，交由審議委員會決定。他認為，審議委員會也會觀察整個社會的需求、民生的穩定。

王鴻薇表示，她具體的建議，第一，俄烏戰爭還沒有結束，油價也在凍漲之中，此刻不宜談到未來可能調漲電價。第二，台電最近發生改logo的事情，引起很多社會大眾疑慮，質疑台電在虧損的狀況之下，還有錢去換 logo？因此在這樣的疑慮之下，她也認為不宜談到調漲電價。