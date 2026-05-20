4月外銷訂單874.5億美元歷年次高 年增率連15紅

因AI、高效能運算，以及雲端資料服務需求強勁，帶動相關供應鏈需求擴張，加以國際原物料價格上漲，4月外銷訂單金額達874.5億美元，創歷年同月新高、單月第二高紀錄，年增率48.1％則是連續15個月成長，外銷訂單表現符合預期。經濟部預估，5月外銷訂單規模上看915億美元，有機會再創新高。

經濟部20日公布4月及1至4月外銷訂單統計，按貨品別觀察，受惠新興科技應用商機維持熱絡，推升資訊通信及電子產品接單成長，4月接單分別年增89.7%、45.9%；光學器材因光學檢測及量測設備、光學鏡頭訂單續增，4月接單年增5.8%。經濟部統計處長黃偉傑表示，AI伺服器的季節因素並不明顯，成為穩定訂單的重要力量。

傳統貨品部分，受惠半導體業者積極擴充產能，以及AI相關供應鏈需求續增，加上國際原油及主要金屬價格較上年同月增加，使主要傳統貨品4月接單續呈上揚，其中機械年增23.4%，塑橡膠製品年增8.2%，基本金屬年增4.5%，化學品年增0.5%。

黃偉傑指出，3月傳產成長來自於AI供應鏈有關的電子用化學及金屬成長的影響，以及3月剛好是戰爭初期，有大單及急單出現、價格也上揚所致。4月傳產則因3月大單拉高基期而出現月減，但年增率還是因為價格上漲而呈現正成長。

累計1至4月外銷訂單金額為3193.6億美元，較上年同期大幅增加1057.3億美元之多，年增率49.5％。展望未來，地緣政治風險及國際貿易壁壘持續牽制全球經濟擴張力道，但新興科技應用商機持續發酵，加以各國積極投資AI基礎設施，將挹注我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈訂單動能，有助於支撐我國外銷接單穩步成長。